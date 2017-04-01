CHP'li Koç; 'Türkiye’de getirilmek istenen rejim değişikliğidir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç referandum çalışması yaptığı Amasya'da, “Anadolu’da bir deyim vardır, siz tilkiyi ehil zannedip kümese vekil tayin ederseniz, ertesi sabah kümese gittiğinizde şikayet etmeyeceksiniz. O yapacağı işi yapacak orada. Onun için daha hala 14 yıldır ehil zannediyorsanız bazılarını, devleti bütün sorumluluklarıyla tek kişiye emanet etmeyin. Türkiye'de getirilmek istenen bir rejim değişikliğidir" dedi.

Referandum nedeniyle Amasya’ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, PM üyesi Sevda Erdan Kılıç, PM üyesi Bülent Kuşoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve Mustafa Balbay, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer partililerle buluştu.

CHP İl binasında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, “Türkiye’nin tek kişinin ihtiraslarına, hırslarına, saplantılarına, cehaletine teslim edilmemesi için hep birlikte bir başka ortak mücadele yapıyoruz” dedi. Anayasa değişikliğine değinen Koç, “Ne isteniyor burada, bu çok açık. Türkiye’de lamı cimi yok, lafı uzatmaya gerek yok, lafı süslemeye gerek yok. Yok Cumhurbaşkanlığı sistemi, yok Cumhurbaşkanlığı Başkanlık sistemi, yok onun hükümeti. Türkiye’de getirilmek istenen açık ve net bir rejim değişikliğidir” diye konuştu.

HERKES 16 NİSAN'DA TAVIR ALMAK ZORUNDA

Herkesin 16 Nisan'da tavır olmak zorunda olduğunu söyleyen Haluk Koç, "Her şeyi kendi siyasetleri için kullandılar. Şimdi geldiğimiz noktada kim kimin kuyruğuna takılır, onu bilmem ama benim Ankara’nın tüm ilçeleri dahil gittiğimiz her yer gördüğüm bir manzara var. Bu ülkenin temeline sahip çıkan, bu ülkenin bekası için, birliği, bütünlüğü için gerçekten bu ülkede kardeşçe yaşayabilmek için, bu ülkenin bağımsız olabilmesi için, demokrasinin yaşayabilmesi için herkes sorumluluk altında üstleri ne diyorsa desin, herkes 16 Nisan’da tavır almak zorunda. Anadolu’da bir deyim vardır, siz tilkiyi ehil zannedip kümese vekil tayin ederseniz, ertesi sabah kümese gittiğinizde şikayet etmeyeceksiniz. O yapacağı işi yapacak orada. Onun için daha hala 14 yıldır ehil zannediyorsanız bazılarını, devleti bütün sorumluluklarıyla tek kişiye emanet etmeyin. Türkiye, üzerinde macera yaşanabilecek, maceradan maceraya sürüklenebilecek bir ülke değildir. Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak demokrasisiyle tarih içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı çağdaş yolda yoluna inatla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

DHA