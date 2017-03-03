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Karabük Haberi: CHP'li Köse: Bütün yetkiler bir kişiye verilemez

CHP'li Köse: Bütün yetkiler bir kişiye verilemez
17:393 Mart 2017
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CHP'li Köse: Bütün yetkiler bir kişiye verilemez
CHP'li Köse: Bütün yetkiler bir kişiye verilemez

Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)  CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Anayasa referandumuyla ilgili olarak, "Bütün yetkiler bir kişiye verilemez. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Çünkü gerçekten bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz" dedi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin Karabük İl Başkanlığı ziyaretinde açıklama yaptı. Köse, Türkiye'nin Anayasa değişikliği adı altında hükümdar yetkilerine sahip, ama adı Cumhurbaşkanı olan, bütün güçleri elinde bulunduran tek kişinin iktidarına sürüklendiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Anayasalar toplumsal uzlaşma ve mutabakat metinleridir. Bu Anayasının demokratik meşruiyeti yok. Hiçbir anayasal kurumun ve halkımızın görüşü alınmaksızın yapılmak istenen anayasa değişikliği, halkımızın bir talebi olarak ortaya çıkmamıştır. Dolayısıyla Türk toplumu bu süreç içerisinde daha fazla kutuplaştırılmaktadır.  Bütün yetkiler bir kişiye verilemez. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Çünkü gerçekten bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Hep bir ağızdan haykırma zamanı. Her şeye 'dur' diyebilmenin en güzel, en çağdaş anlatımı aslında sandığa gidip gereğini yapma zamanı. Cumhuriyetimize, demokrasimize, ülkemizin geleceğine sahip çıkmanın onuru ve en doğal hakkımız olan direnme hakkımız için 'hayır' dememiz gerekiyor."

 

DHA

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