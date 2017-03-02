CHP'li Köse: Kırmadan, dökmeden 'hayır' kampanyası yapacağız

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Kırmadan, dökmeden, ideolojik tartışmalara girmeden, meseleyi sen, ben kavgasına çekmeden yapacağımız bir 'hayır' kampanyası ile bu gidişatı tersine çevireceğiz" dedi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin Kastamonu İl Başkanlığı ziyaretinde açıklama yaptı. Anayasa referandumuna değinen Köse, "Ülkemiz, Anayasa değişikliği adı altında hükümdar yetkilerine sahip, ama adı Cumhurbaşkanı olan, bütün güçleri elinde bulunduran tek kişinin iktidarına sürüklenmektedir. Anayasalar toplumsal uzlaşma ve mutabakat metinleridir. Bu Anayasının demokratik meşruiyeti yok. Hiçbir anayasal kurumun ve halkımızın görüşü alınmaksızın yapılmak istenen anayasa değişikliği, halkımızın bir talebi olarak ortaya çıkmamıştır. Cumhuriyetimize, demokrasimize, ülkemizin geleceğine sahip çıkmanın onuru ve en doğal hakkımız olan direnme hakkımız için 'hayır' dememiz gerekiyor. Kırmadan, dökmeden, ideolojik tartışmalara girmeden, meseleyi sen, ben kavgasına çekmeden yapacağımız bir 'hayır' kampanyası ile bu gidişatı tersine çevireceğiz" dedi.

Fatma Köse, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin gelişi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'na Kürdistan bayrağı asılmasıyla ilgili soru üzerine de, "Oraya Kürdistan bayrağının asılmasının yorumunu Devlet Bahçeli yapmalı. Son derece yanlış bir şey çünkü" dedi.

DHA