CHP'li Oran: Sandığa gitmeyenleri ikna etmemiz lazım

BALIKESİR'e gelen 24'üncü Dönem CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, 16 Nisan'daki referandumda sandığa sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaklaşık 14 milyon insanımız sandığa gitmedi. Referandumda onları ikna etmemiz ve sandığa götürmemiz gerekiyor" dedi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı, 24'üncü Dönem CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, referandum öncesi Anadolu gezilerini sürdürüyor. CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki'yi ziyaret eden Umut Oran, Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'lilerin referandumdan 'hayır' çıkması için büyük bir dayanışma içinde seferberlik başlattığını söyleyen Oran, "Referandum için son bir aya girdik. Karar vakti için az bir süre kaldı. Balıkesir'in de tek adam rejimine hayır diyeceğine inanıyorum. İnsanlar güçlü bir şekilde hayır diyor. Karşımızda eveti anlatan, savunan, benimseyen bir kitle de görmüyoruz. AKP de zaten Türkiye için kampanya yürütmek yerine bunu bile uluslararası kriz haline getirmeyi tercih etti. Geçen hafta diplomasi yerine siyasi propaganda yaptılar. Dış politikayı iç politikaya alet ederek, milliyetçi duyguları suistimal ederek, içinden çıkılmaz hale getiriyorlar" dedi.

Türkiye'de işsizlik, yoksulluk gibi sorunların çözüm beklediğini, ekonominin kötüye gittiğini, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerle yaşanan sorunlar nedeniyle turizm gelirlerinin de tehlikeye atıldığını öne süren Oran, "Türkiye'yi bir algı yönetimine boğmak istiyorlar. Ancak artık vatandaşlarımızın bu algılara, bu yalanlara karnı tok. Çünkü bu kadar öncelikli sorun varken, yeni bir riskle, yeni bir belirsizlikle karşı karşıya kalmak istemiyorlar. Biz CHP olarak soğukkanlılığımızı koruyacağız. Sakin bir şekilde bunun bir parti ya da kişi meselesi olmadığını anlatacağız. Çünkü bu bir referandum değil, memleket meselesidir. Söz konusu olan vatanın bütünlüğüdür" diye konuştu.

"SANDIĞA GİTMEYENLER PARTİSİ"

Referandumda sandığa sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Oran, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaklaşık 14 milyon insanımız sandığa gitmedi. Bu oran İstanbul'da yüzde 30, Türkiye genelinde yüzde 26'ydı. 'Sandığa Gitmeyenler Partisi' neredeyse CHP kadar oy aldı. Bu insanlar AKP'nin tabanı değil ve sandığa gitmiyor. Referandumda bu insanları vatan için, memleket için, ülkemizin geleceği için ikna etmemiz ve sandığa götürmemiz gerekiyor" dedi.

Oran partililerle görüştükten sonra Edremit'e geçti. Oran, Edremit'te CHP'li Belediye Başkanı Kamil Saka'yı ziyaret edecek, esnafla görüşecek.

DHA