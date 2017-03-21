CHP'li Özdiş'ten GDO'lu ekmek sorusu

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Adana'da ortaya çıkan ve Türkiye genelinde tedirginliğe neden olan GDO'lu ekmek iddiasını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e sordu.

Milletvekili Özdiş, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Adana'da bir firma tarafından üretimi yapılan ve ekmeği geç bayatlatan 'ekmek katkı maddesi'nden GDO'lu soya çıktığını hatırlattı. Özdiş, üretimi yapan firmanın Adana'da 100 fırından 80'ine bu ürünü sattığını iddia ettiğini hatırlattı. Sadece yem amaçlı kullanılması için ithal edilen GDO'lu soyanın ekmek gibi temel bir gıdada dahi kullanılmasının tehlikesine dikkat çeken CHP'li İbrahim Özdiş, şu sorulara yanıt istedi:

NE ZAMANDIR YİYİYORUZ

* Söz konusu firma hakkında herhangi bir inceleme yapılmış mıdır * Adana'da hangi fırınlar söz konusu firmadan ekmek katkı maddesi almaktadır * Bu fırınların ekmek üretim kapasitesi nedir * Tahminlerinize göre günde kaç ekmekte GDO'lu soya kullanılmıştır * Türkiye genelinde başka illerde bu gibi vakalarla karşılaşılmış mıdır * GDO'lu soyanın ekmek gibi gıdalara konulması ve tüketilmesinin insan sağlığına tehlikeleri nelerdir * Yem amaçlı ithal edilen GDO'lu soyanın amaç dışı kullanılmasını engelleyici hangi tedbirler alınmaktadır * Denetimler hangi sıklıkla yapılmaktadır

DHA