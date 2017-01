CHP'li Özel: OHAL'in uzatılması TBMM'ye saygısızlık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "OHAL'in uzatılması TBMM'ye bir büyük bir saygısızlık ve nezaketsizliktir. OHAL'i bir kez daha uzatarak Meclis'in yasama yetkisini gasp ettiklerini ilan ediyorlar" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, OHAL süresinin üç ay daha uzatılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. OHAL süresinin uzatılmasını 'TBMM'ye saygısızlık' olarak değerlendiren Özel, şöyle devam etti:

"15 Temmuz günü bu meclis darbecilere hep birlikte direnerek, ortak tavır göstererek hem kendini hem demokrasiyi savundu. OHAL ilanı meclisin yasama yetkisini Cumhurbaşkanı'na, hükümete devretmek anlamına geliyor. Bu nedenle OHAL'in uzatılması TBMM'ye bir büyük bir saygısızlık ve nezaketsizliktir. Güvenlikle ilgili nasıl bir tedbir alınması gerekiyorsa, her türlü desteği verdiğimizi ve vereceğimizi ilan etmiştik. Oysa OHAL ilan ederek onlar 15 Temmuz'daki işbirliğine karşı nankörlük ederek, meclisin yasama yetkisini Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'na aldılar. Ve OHAL'i bir kez daha uzatarak meclis yasama yetkisini gasp ettiklerini ilan ediyorlar. Burada getirdikleri başkanlık sisteminde de meclisin yasa çıkarma yetkisini o sistemde önemli ölçüde Cumhurbaşkanı kullanacak."

'BAŞKANLIK SİSTEMİ, ÖMÜR BOYU OHAL DEMEKTİR'

OHAL'in üç aylık süresi içerisinde anaya değişikliğinin TBMM'den geçirileceğini ve baskı altında referanduma götürüleceğini iddia eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa değişikli ile başkanlık sistemi gelirse Türkiye'de artık sürekli OHAL kapsamında olacak. Başkanlık sistemi Türkiye'de ömür boyu OHAL demektir. Meclis yerine Cumhurbaşkanı'nın yasa yapması demek. Bu kadar kritik ve zor bir kararın verileceği anayasa değişikliğini mümkün olan en geniş katılımla yapılması lazımken bunu 1.5 parti ile yapmayı tercih ediyorlar. AK Parti ve MHP'den ise genel başkan ve birkaç kişi yer alıyor. Bu nedenle de MHP'den birçok yönetici istifa etti ve etmeye devam ediyor. Ayrıca bu konunun son derece özgür bir platformda akademinin, bilim insanlarının, gazetecilerin ve aydınlar ile vatandaşın özgürce tartıştığı bir ortamda görüşülmesi gerekirken, şimdi OHAL süresini üç ay daha uzattılar. Eğer iki ay içinde TBMM'den anayasa değişikliği geçerse bir referandum yapılacak. Bu şekilde sadece bir kişinin konuştuğu, muhalefet edenlerinin görüşlerini dile getiremediği, eleştirmek isteyenlerin her an tutuklanma ve gözaltına alınma baskısıyla karşı karşıya olduğu bir ortamda Türkiye'yi referanduma götürecekler."

OHAL kapsamında olası bir anayasa değişikliği referandumunda vatandaşın sağlıklı düşünemeyeceğini savunan Özel, "OHAL toplumsal alanın oksijenini azaltır. Sağlıklı düşünmeyi imkansızlaştırır. Oksijensiz bir odada nasıl sağlıklı bir karar verilemez ve herkes panik halindeyse, OHAL döneminde verilecek kararlarda panik halinde, korkarak ve acele verilmiş kararlar olur" diye konuştu.

CHP'li Özel, darbelerin panzehirinin OHAL değil insan hakları ve özgürlüklerin artırılması olduğunu belirtip, "Darbeciler gelseydi de ülke şu an OHAL ile yönetiyor olacaktı" dedi.

DHA