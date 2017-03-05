CHPli Özel: Sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engel başkanlık sistemi

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, sendikal örgütlenmelerin önündeki en büyük engelin başkanlık sistemleri olduğunu, yeni sistemde sendikalara baskının artacağını öne sürerek, 16 Nisan'daki referandumda 'hayır' oyu verilmesini istedi.

Manisa'da, yaklaşan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Eğitim-İş Sendikası Manisa Temsilciliği tarafından 'Emekçi Kadınlar' adı verilen etkinlik düzenlendi. Giritligil Otel'deki etkinliğe sendika üyesi kadınlar, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ve CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan katıldı. Eğitim-İş üyeleri, kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Etkinlikte konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 16 Nisan'daki anayasa referandumuna değindi. Yeni sistemin sendikal hakları gerileteceğini öne süren Milletvekili Özel, kadınlardan refgerüandimda 'Hayır' oyu kullanmalarını istedi. Milletvekili Özel, şöyle dedi:

"Emek örgütlenmesi karşısındaki baskılar, parlamenter sistemlerde yüzde 13, başkanlık sistemlerinde yüzde 87. Sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engel, başkanlık sistemi. Mecliste o kadar değişiklik sırasında HSYK'nın içindeki 'Y' harfini kaldırıyorlar. 'Neden kaldırıyorsunuz' diye sorduğumuzda, 'Bu sistem devletin gücünü bir yerde topluyor' diyorlar. Yani özetle Reis, kendinden başka yüksek birisini istemiyor. Kurumların adlarına kadar müdahale eden, her şeyi, 'Ben bilirim' diyen bir sistem kurgulanıyor. Bugünkü OHAL koşullarının ömür boyunca başkanda toplanacağı bir sistemden bahsediyoruz."

"BAKAN EVLATLARI MECLİSE, VATAN EVLATLARI SURİYE'YE SAVAŞA"

Konuşmasında AK Partili bir seçmenle aralarındaki diyaloga da değinen Milletvekili Özel, "Seçme AK Partili yöneticiden oğlunu işe sokmasını istemiş. Ancak, 'Oğlun askerliğini yaptı mı' cevabını almış. Üniversite mezunu gençler, askerlik yoksa işe giremiyorlar, meclise nasıl girecekler Bakan evlatları meclise, vatan evlatları Suriye'de El Bab'ta savaşa gidecekler. En kolay savunabilecekleri madde bu. Çamura saplandılar, çıkamıyorlar. Tek kişinin vereceği kararlarla bir felaketin Türkiye'ye dayatıldığının farkındayız" dedi.

Referandumdan, 'evet' sonucunun çıkması halinde ülkenin kaybedeceğini savunan Özel, "Hayır' çıkarsa ertesi sabah AK Parti'yi ziyaret edip, "Kardeşim üzülmeyin, biz kazanmadık. Siz, kaybetmediniz. Halk karar verdi. Ülke kazandı, millet kazandı' diyeceğiz" diye konuştu.

DHA