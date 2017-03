CHP'li Özel: Yasaklarla, sansürle ilk kez karşılaşıyorlar

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Ülkeyi 15 yıldır yönetiyorlar. Bütün yetkiler ellerinde, ne istedilerse yaptılar, hangi yetkiyi kullanarak terörü, işsizliği, yoksulluğu ortadan kaldıramadıklarını açıklayamıyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi yasaklarla, sansürle, engellenmekle ilk kez tanışıyor" dedi.

Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte Malatya’da Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı’nın referandum kapsamında Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele katıldı. Konuşmasının başında Başbakan Binali Yıldırım’ı eleştiren Özel, “Başbakan Binali Yıldırım, Allah’ın sopası yok, varlığını nasıl gösterecek, ‘gülme komşuna gelir başına’ diyerek gösterecek. Bir haftadır yerli yersiz toplu iğnenin başucu kadar bir dil sürçmesini diline dolamış oradan ‘evet’ çıkartmaya çalışıyor. Dün gitmiş Bolu meydanına, Bolu’nun yiğit insanlarının karşısına geçmiş onları selamlayacak ‘Bolu beyinin torunları selam olsun’ diyor. Meydan buz kesiyor. Binali bey bilmez ama ona biz hatırlatalım, hem Bolulular hem bu güzel ülkenin 81 ilindeki vatan, millet, özgürlük aşkıyla tutuşan bütün vatandaşlar, o halka zulmeden Bolu beyinin değil, Köroğlu’nun torunlarıdır” ifadelerini kullandı.

'SORUMLULUĞU ÜSTLENMİYORLAR'

Özel, AK Parti’nin 15 yıldır ülkeyi yönettiğine değinerek, “Bugün başına gelen her şeyi başkalarından bilen, kendinde kusur görmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ülkeyi 15 yıldır yönetiyorlar. Bütün yetkiler ellerinde, ne istedilerse yaptılar, hangi yetkiyi kullanarak terörü, işsizliği, yoksulluğu ortadan kaldıramadıklarını açıklayamıyorlar. Ama bugün ülkenin başına gelen her şeyde bir başkalarını sorumlu tutuyorlar. 10 Ekim’de gençlik kollarımız yok oldu bizim ama hiçbir şeyin sorumluluğunu almayan, sadece ve sadece oturdukları koltukları bırakmamak için her şeyi göze alan bir iktidarla karşı karşıyayız. Terör sorumluluğu üstlenmiyorlar. Yokluk, yoksulluk, işsizlik sorumluluğu üstlenmiyorlar. Yetiştirip, büyüttükleri, can ciğer kuzu sarmaları darbe yapıyor, sorumluluğu üstlenmiyorlar” diye konuştu.

'SOLCULUĞUN GÖZÜ KÖR OLSUN'

Özel, Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal edilmesini de değinerek, şunları söyledi:

“Dışışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının Hollanda’ya inmesine Hollanda izin vermedi. Bunlar sanıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi, Almanya Türk Bakana salon vermeyince ‘aferin’ diyecek, demeyiz. Bunlar sanıyorlar ki Hollanda uçağı indirmeyince Cumhuriyet Halk Partisi memnun olacak, olmayız. Sosyal demokratlığın, sosyal eşitliğe inanmanın, solculuğun gözü kör olsun en katı rakibimize dahi konuşturmazlarsa, sustururlarsa, fikrini söyletmezlerse Cumhuriyet Halk Partisi olarak onun da karşısında dururuz. Çünkü biz fikir özgürlüğünden, eşitlikten yanayız. Adalet ve Kalkınma Partisi yasaklarla, sansürle, engellenmekle ilk kez tanışıyor. Oysa Türkiye’deki bugün ‘hayır’ diyenler, Milliyetçi Hareket Partisi’nin muhalifleri, ‘hayır’ diyen Cumhuriyet Halk Partililer, ‘hayır’ diyen Saadet Partililer, geçmişin Doğru Yolluları, ANAP’lıları eğer ‘Hayır’ demek için yola düşerlerse engellemelerle karşılaşıyorlar. Nasıl buradaki her sansüre, her yasağa karşı çıkıyorsak, Almanya ve Hollanda’dakine de aynı şekilde karşı çıkıyoruz.”

'KARARSIZLAR YÜZDE 20'DEN 10'A İNDİ'

Referanduma da değinen Özel, “Öyle bir gerçekle karşı karşıyayız ki 16 Nisan’da Türkiye geleceğini oylayacak. Bizim afişlerimiz var, afişlerimizdeki güzel kızı, bir teyzem bana sordu. Baktım kızın yüzüne ve döndüm dedim ki ‘bu kızın adı Türkiye. Türkiye’nin geleceği için hayır diyoruz’ dedim. Geleceğimiz için hep birlikte hayır diyoruz. Anayasa değişikliği meclise ilk geldiğinde yüzde 41 hayırdı, yüzde 43 evetti. Kararsızlar yüzde 20’lerden, 10’lara kadar geriledi. Kararsızlar haberdar oldukça, bilgi sahibi oldukça önemli bir kısmı ‘hayır’ diyor. Şu anda hayır yüzde 46, evet yüzde 42” diye konuştu.

AĞBABA: HARAM OLSUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise 16 Nisan referandumuna ilişkin, “Seçim sadece sandıkta adil olmaz. Sadece oylar çalınmadığı zaman adil olmaz. Hep beraber bir süreç yaşıyoruz. ‘Evet’i’ savunanlar ‘Hayır’ı’ savunanlar. Hiç kimse bize bu seçimin adil olduğunu söylemesin. Bu seçim adil bir seçim değil, adil bir şekilde yapılmıyor. Bir taraftan ‘Evet’i’ savunanlar devletin bütün imkanlarını kullanıyor. Valisinden belediye başkanına, bakanından emniyet müdürüne kadar herkes evet için sahada, kimi zaman insanları tehdit ederek, kimi zaman hayır broşürü dağıtan insanlara saldırarak bir kampanya yürütüyorlar. Bu kentin belediye başkanları kendi ceplerinden yapıyorlarsa yapsınlar, herkesin vergisiyle, bizim cebimizden aldıkları vergilerle ‘evet’ propagandası yapıyorlar, haram olsun" ifadelerini kullandı.

DHA