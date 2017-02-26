CHP'li Özel'den 'hayır' çağrısı

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, başkanlık sisteminin darbelere davetiye çıkaracağını öne sürerek, "Bir başkan yaratmak, gelecekte yapılacak bir darbeye, darbecilere, teröristlere ülkeyi ele geçirmenin hedefini göstermektir. Ensesine vurup ekmeğini alırlar. Oysa ki demokrasi bütün sistemlerin güçlü olduğu bir rejimdir" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, 16 Nisan'daki anayasa referandumunda esnafın 'hayır' oyu vermesi için Turgutlu'da çağrı yaptı. Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Milletvekili Özel, ülke için çok hassas bir dönemeçte olunduğunu söyledi. 16 Nisan referandumuna dikkat çeken Özel, "Bütün seçmenlerimizi ülkemizin geleceğine dair çok önemli bir karar verecek.Bu karar özgürlük ve ekonomi açısından önemli bir yol ayrımıdır. Gelecekte esnafın durumunu iyileştirmek istersek bunu temel olarak nasıl yapacağız Ülkede işsizlik azalmazsa, asgari ücret artmazsa, memur çiftçi iyi gelir elde etmezse biz ne yaparsak yapalım esnafın durumu düzelmez. İşsizimiz azalacak mı Memurumuz asgari ücretlimiz daha iyi maaş alacak mı Bugün geldiğimiz noktada Türkiye vereceğimiz karar ülkenin ekonomisini nereye getirecek Bu karar çok önemli. Biz bugün parlamenter sistemle, cumhuriyetle yönetiliyoruz. 'Belki başkanlık sistemi bundan daha iyidir' diye düşündük. Bunu yapan başka ülke olmuş mu, baktık. Bunu dünyada sekiz ülke yapmış, parlamenter sistemi bırakmış. Dünyada parlamenter sistemden başkanlığa geçen ülkeler Gana, Afganistan, Nijerya, Sudan gibi ülkelerdir. Güç bir yerde toplanırsa para da bir yerde toplanıyor. Bu yüzden demokrasi varsa gelir adaleti var, demokrasi yoksa para da aynı yerde toplanıyor. Vereceğiz kararda bu konuya dikkat edin" diye konuştu.

'BİZİ FELAKETE GÖTÜRÜYOR'

Türkiye'nin iki yıldır fiili başkanlıkla yönetildiğini ve ülkeye faturasının ağır olduğunu öne süren Özel, şunları söyledi:

"Fiili başkanlık döneminde Türkiye'de kişi başı gelir 1500 dolar azaldı. Yani her birimiz para kaybettik. Turizm gelirimiz düştü. Çünkü kararı verirken, 'Rus uçağını sen düşürdün ben düşürdüm' derken, Antalya'ya gelmeyecek turisti kimse düşünmedi. Demokrasilerde birçok durum vardır. Kırk kere düşünülür bir kere konuşulur. Sonuçlarına ülke olarak katlanılır. Ama dün söylediğini bugün yalanlayacaksan, bu kadar insanı mağdur etmek kimsenin hakkı değildir. Fiili başkanlığa gitmeden işsizlik yüzde 10'du, şimdi yüzde 11.8. Üç gençten birisi işsiz durumda. Bütün rakamlar, bugün içinde bulunduğumuz, Cumhurbaşkanının anayasanın yetkilerini aştığı sistemin bizi felakete götürdüğünü gösteriyor. 15 yılda iktidar parlamenter sistemde var olan hangi yetkisini kullanamadı da terörü, işsizliği, yoksulluğu çözemedi. Başkanlıkla nasıl çözecek. Bunun cevabı yok. Neyiniz eksikti de yapamadınız"

'ENSESİNE VURUP EKMEĞİNİ ALIRLAR'

Yeni sistemin darbelere zemin hazırlayacağını ve terör örgütlerini sevindireceğini iddia eden CHP'li Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yürütme, yasama, yargı bir kişinin elinde olursa en kısa zamanda şunu duyarız; 'Aldatılmışım, Rabbim ve milletim beni affetsin. 'Bugün, 'Aldanmışız' diyorlar. Ne 12 Eylül'de, ne de bugün biz hiç aldanmadık, hiç kimseyi de aldatmadık. Bu ülkeyi kolay kurmadık, bugün bütün terör örgütleri, darbeciler karşılarında güçlü bir demokrasi istemezler, karşılarında başkanlık sistemi isterler. İngiltere'de mi darbe tehlikesi vardır yoksa Sudan'da mı Hangi gelişmiş demokrasinin başındaki adamın derdest edildiğini gördünüz Bir başkan yaratmak gelecekte yapılacak bir darbeye, darbecilere, teröristlere ülkeyi ele geçirmenin hedefini göstermektir. Ensesine vurup ekmeğini alırlar. Oysaki demokrasi bütün sistemlerin güçlü olduğu bir rejimdir. 16 Nisan günü biz ülkenin rejiminin değiştirilmesine karşıyız. 16 Nisan'da, 'hayır' çıkarsa hükümet değişmeyecek ama zihniyet değişecek."

DHA