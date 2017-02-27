CHP'li Öztrak: Devletin çiftçiye 67 milyar borcunu ödemesi lazım

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,(DHA) CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, devletin çiftçiye destek borcu bulunduğunu ve derhal ödemesi gerektiğini söyleyerek, "2007 ile 2015 yılları arasında çiftçiye 132 milyar TL ödenmesi gerekiyordu. Şu ana kadar ödediği destekleme rakam ne 65 milyar TL'dir. Dolayısı ile devletin çiftçiye 67 milyar borcu bulunmaktadır" dedi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'nde Süt Üreticileri Birliği'nin genel kuruluna katılan CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, çiftçinin çok dertli olduğunu ve devletten alacağı olan 67 miyar Türk lirası destek borcunu derhal ödemesi gerektiğini söyledi. Öztrak, "Devletin aslında yeni milli gelir rakamları ile çiftçiye 132 milyar Türk lirası ödemesi gerektiğini öne süren Öztrak, "2007 ile 2015 yılları arasında çiftçiye 132 milyar TL ödenmesi gerekiyordu. Şu ana kadar ödediği destekleme rakam ne 65 milyar TL'dir. Dolayısı ile devletin çiftçiye 67 milyar borcu bulunmaktadır. Çiftçi borçla boğuşuyor. Bakın Antalya'daki bir çiftçi Dışişleri Bakanı'na bağırıyor. Konuşmadan geçmeyeceksin diyor. Dinlemeden geçmeyeceksin diyor. Gerçekten çifti şikayetçiydi. Mazot fiyatlarından, gübre fiyatlarından şikayetçiydi. Çünkü sıkıntı boğaza kadar gelmiş durumda. Dolayısı ile çiftçinin bu durumunu şu anki Başkanlık oylamaları veya referandum tartışmaları çözmeyecektir."

Öztrak, 2006 yılında Ak Parti'nin 5488 sayılı bir kanun çıkardığını, bu kanunda tarıma verilen desteklerin gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1'in altına düşmeyeceğinin söylendiğini ifade ederek, "Bende bu konuyla ilgili dün akşam bir tweet attım. Bu kabaca eski verilere göre 118 milyar tutarındaydı ve 65 milyar ödenmişti. Yeni verilere göre baktım bu rakam, 132 milyara tekabül ediyor. 2 milyon çiftçi ailesi olduğunu var sayarsak, devletin her bir çiftçi aileye borcu 30 bin TL'dir. Bende bir önce devletin sıkıntıda olan çiftçiye bu borcun ödenmesi gerektiğini ifade ettim" dedi.

"ÇİFTÇİ SATTIĞI SÜTLE BİR KİLO YEM ALAMIYOR"

Katıldığı Hayrabolu Süt Üreticileri birliği kurulunda çiftçilerle dertleştiğini ifade eden Öztrak, "Çiftçinin sattığı süt fiyatı ile yem fiyatı arasında 1,5'luk bir parite olması lazım. Yani çiftçi bir litre süt satıp, 1,5 kilo yem alamıyor. Diğer alanlara da baktığımız zaman çiftçimiz çok sıkıntılıdır. Zaten ekonominin geneli de çok sıkıntılı. Dün bunları da paylaştım. Geri ödenemeyen senetler, yüzde 38 artmış durumda. Dolayısı ile bu ekonomide sayın Cumhurbaşkanı, ekonomide gerçek bir sıkıntı yok dese de bu durum ekonomide ciddi sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Vatandaşın sorunlarının giderilmesi için yeni istihdamlar yaratılması gerekirken biz neyle uğraşıyoruz. Biz başkanlık sistemi ile ve onun halk oylamasının ekonomi üzerinde yarattığı belirsizliklerle uğraşıyoruz. Yapılan bir tek şey var. Vatandaşın sürekli borcu artırılarak bu dönem geçiştirilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

DHA