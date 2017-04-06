CHP'li Öztürk Yılmaz'dan vali ve kaymakamlara uyarı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Vali ve Kaymakamlara seslenerek, “Sizler şunu bilin 'hayır' çıkacak, sizler de halkın demokratik tercihine saygı duymadığınız için onun utancıyla yaşayacaksınız" dedi.

Referandum kampanyasına katılmak üzere seçim bölgesine gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, il binasında partililerle bir araya geldi. Evet kampanyasına çalıştıklarını öne sürdüğü Vali ve Kaymakamları uyaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Sizler şunu bilin, 'hayır' çıkacak ve sizler de halkın demokratik tercihine saygı duymadığınız için onun utancıyla yaşayacaksınız. Bu kadar devlet imkanlarını bir siyasi partinin emrine vermek, devletin tüm kredisini, saygınlığını bitirmek, sizin göreviniz olmamalı. Siz her şeyden önce cumhuriyetin ve demokrasinin sunmuş olduğu imkanlardan yararlanarak bu noktalara geldiniz. Sizlerin halkın yanında olmanız gerekiyor. Burada köy muhtarlarını da toplayanlara sesleniyorum. Siz köy muhtarlarını herhalde, yatırım, yol, su ve başka konuları konuşmak için toplamıyorsunuz. Siz köy muhtarlarını toplayıp tehdit ediyorsunuz. Bizler de bunun farkındayız. Sizinle kapışmamız çok fena olacak. Şimdi susma zamanı. 16 Nisan’dan sonra defterleri yeniden açma zamanı. Şimdi sizler halkın demokratik tercihine darbe vuruyorsunuz. Asıl darbeci sizsiniz. Siz hem sandık koyuyorsunuz toplumun önüne evet mi, hayır mı diye hem de, hayırı şeytanlaştırıyor, eveti yüceltiyorsunuz. Verdiğiniz yarış Türkiye’yi otokrasiye teslim etme, Türkiye’yi demokrasiden uzaklaştırma hedefinden başka hiçbir şeye hizmet etmiyor."

Türkiye’de hayır çıkması halinde toplumun rahatlacağını sözlerine ekleyen Yılmaz, Türkiye'nin dışarıdaki imajının da düzeleceğini söyledi.

DHA