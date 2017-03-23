CHP'li Purçu Ayvalık'ta Roman vatandaşların sorununu dinledi

TBMM'nin ilk Roman milletvekili CHP'li Özcan Purçu, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde Roman vatandaşların yaşadığı mahalleyi ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Ayvalık'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. CHP İlçe Başkanlığı ile Ayvalık Belediyesi'ni ziyaret eden Purçu, daha sonra, Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Hamdibey Mahallesi'ne geçti. CHP İlçe Başkanı Ahmet Toker ve partililerin de eşlik ettiği ziyarette Purçu, vatandaşlarla kahvehanede bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

'BİZLERE İŞ SAHASI VERSİNLER, ÇALIŞALIM'

Nursel Çanakoğlu adlı vatandaş, Purçu'ya,, "Biz ev istiyoruz. Bıktık artık gecekondulardan. Çocuk odam, banyom, tuvaletim olsun istiyorum ama olmuyor. Sonra şiddetli geçimsizlik oluyor, çocuklarımızın psikolojisi bozuluyor. Çocuklarımızı devletimiz okutuyor, ama imkanlarımız yok. Çalışamıyoruz, iş sahamız yok. Devamlı belediyemize, kaymakamlığımıza gidiyoruz. Dilenci olduk, artık dilenmek istemiyoruz. Bizlere iş sahası versinler, çalışalım. Biz karı-koca çalışırsak çocuklarımız güzel yerlere gelir" dedi.

Bir vatandaşın daha ev konusunda mahalle olarak sıkıntı yaşadıklarını söylemesi üzerine CHP'li Purçu, "Bu sorun için sahada mevcut durumu tespit etmemiz gerekiyor. Muhtarımız 3 bin civarında insan yaşadığını söyledi. Aşağı yukarı 700 hane var. Tam bilmiyoruz. Önce sahadaki tespiti ve analiz yapmak lazım. Kaç aile var, durumları nedir, hangi arazi üzerinde ev yapmış, mevcut yer kimindir Bunları tespit etmek lazım. Sonra da bakanlıktan bütçe çıkartılarak acilen burada konut inşası yapılabilir" dedi.

16 Nisan'da yapılacak referandum ile ilgili görüşlerini anlatan ve 'hayır' oyu çıkacağı konusunda umutlu olduklarını ifade eden Purcu, daha sonra mahalleyi gezdi.

DHA