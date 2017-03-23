CHP'li Sağlar: Tuzakların içinde bulunduğu anayasa geliyor

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, "Bütün oyunların, tuzakların içinde bulunduğu bir anayasa geliyor" dedi.

Milletvekili Fikri Sağlar, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasını değerlendirdi. Sağlar, 18 maddeyle Türk insanının aldatıldığını savunarak şöyle dedi:

"Bu 18 maddenin içeriği 177 maddelik anayasanın 21 maddesini ortadan kaldırıyor. 40 maddesini değiştiriyor. 18 yeni madde koyuyor. Siz aslında 18 maddeyi oylayacağınızı zannediyorsunuz ama 21 maddeyi kaldırdığınızın farkında değilsiniz. Bu özgürlüklerle, haklarla olan ilgili maddeler. 40 maddeyi değiştirdiğinin farkında da değilsiniz. Bütün oyunların, tuzakların içinde bulunduğu bir anayasa geliyor. Ve bu anayasada bir tek adam var. Bu adam hem hükümet, hem meclis, hem mahkeme. En tehlikelisi de mahkeme. 'Tarafsız ve bağımsız yargıyı oluşturduk' diyorlar. Tarafsız ve bağımsız yargıyı oluşturmaları mümkün değildir. Çünkü Hakimler Savcılar Kurulu’nu başkan 13 kişiden 6’sını atıyor, 7’sini de parlamentoda kendi partisi seçiyor."

DHA