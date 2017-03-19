CHP'li Sarıbal: 15 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın istikrarsızlıktan söz etme hakkı yok

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA) CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Cumhurbaşkanlığı sistemini savunanlar istikrar sağlanacağını söylüyor. İstikrar, saray saltanatı ve AKP'nin kendi çıkarları ve yandaş çıkarları için vardır. 15 yıldır tek parti olarak bir ülkeyi idare eden siyasal iktidar, istikrarsızlaktan söz etme hakkına sahip değildir" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, referandum çalışmaları kapsamında Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ne geldi. Partisinin ilçe teşkilatını ziyaret eden Sarıbal, burada açıklamalarda bulundu. Sarıbal, "Biz CHP olarak bu ülkenin doğu, batı, kuzey, güney hiç ayırmadan bu ülkede yaşayan 80 milyon insanın yurttaş olduğunu düşünüyoruz. Böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden batıda olan her olanağın doğuda da olması gerektiğini düşünüyoruz. 16 Nisan'da bir referanduma gidiyoruz. Devlet Bahçeli 'Devletten FETÖ'yü temizleyeceğiz onun için bunu getirdik' dedi ve Tayyip Erdoğan'a destek verdiklerini söylediler. Madem Erdoğan'a bu kadar destek vermeyi düşünüyordunuz, kankandı, 7 Haziran'da da ortak olsaydın, hükümeti kursaydın, bu ülkeyi de kan, gözyaşı, nefret bu kadar olayın içerisine bırakmasaydın" dedi.

Sarıbal, istikrarın da gündeme getirildiğini ve yeni sistem ile istikrarın sağlanacağının ifade edildiğini de belirtirek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstikrar olacakmış diyorlar, istikrar yoksulun istikrarı değildir, istikrar köylünün istikrarı değildir, istikrar saray saltanatı ve AKP'nin kendi çıkarları ve yandaş çıkarları için vardır. O yüzden 15 yıldır tek parti olarak bir ülkeyi idare eden siyasal iktidar istikrarsızlaktan söz etme hakkına sahip değildir. Eğer bir istikrarsızlıktan bahsediyorsa bilsin ki bu ülkede istikrara dair hiç bir şey yapmamıştır. Çift başlılık olmasın, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken siz başbakan iken çift başlılık yoktur. Davutoğlu başbakan iken, siz Cumhurbaşkanı ikek yine çift başlılık yoktu ama bir gecede paketlediniz Davutoğlu'nu aldınız. Binali Yıldırım diyor ya 'Bin Ali değil, milyon Ali size kurban olsun' oda var, onda da bir sorun yok demek ki sorun şu arkadaşlar sisteminin adının hiç önemi yok, siz eğer halka topluma ülkeye hizmet ediyorsanız çift başlı üç başlı beş başlı meselesine bakmasınız tam tersi size en zıt fikirlerle ortak bir şeyler çıkarmayı becerirsiniz. Biz tam da buna demokrasi diyoruz. Tam da buna güçler ayrılığı diyoruz. Bu mesele ne CHP, ne HDP, ne AKP, ne MHP hiçbirine sığmaz, bu mesele insanlık ve gelecek meselesidir. Bu mesele vatan ve yurtseverlik meselesidir."

DHA