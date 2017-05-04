CHP'li Sertel, Eximbank’tan FETÖ'cü şirketlere verilen kredileri sordu

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Türk Eximbank tarafından kredi verilen 149 firmanın FETÖ bağlantılı çıktığını belirterek, “Eski parayla 8 katrilyona ulaşan bu paralar nasıl tahsil edilecek' diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türk Eximbank tarafından kredi verilen 149 firmanın FETÖ bağlantılı çıktığını söyledi. KİT Üst Komisyonu'nda Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'a sorular yönelten Sertel şöyle dedi:

“FETÖ'cü 149 firmaya 1.9 milyar dolar kredi kullandırılmış, 46 firmanın ise sevkiyatları 351 milyon dolara sigortalanmış. Bu firmalara el konulması veya tasfiye edilmesi gibi nedenlerle bankanın kredilerden 7 milyar Türk lirasına, sigorta primlerinden dolayı da 1 milyar 250 milyon liraya yakın alacağın tahsilatı neredeyse imkansız. Toplamda 8 milyar liraya ulaşan bu rakam bazı ülkelerin milli gelirinden bile fazla. Bu firmalara kim veya kimler kefil oldu da bu miktarda krediler kullandırıldı Eski parayla 8 katrilyona ulaşan bu paralar nasıl tahsil edilecek'

EXIMBANK'TAN CEVAP

Sertel'in KİT Üst Komisyonu'nda Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'a yönelttiği sorulara Genel Müdürlük tarafından cevap verildi. Sertel'in “Ülkemizde ihracatta sağladığınız destekten yararlanıp da şu anda FETÖ davasında yargılanan, kayyum atanan, TMSF'ye devredilen ya da şirketin el değiştirmesi sonucu yapısal değişime uğrayan firmalar var mıdır Bu firmalara son 5 yılda ne kadar kredi kullandırılmıştır' sorusuna verilen cevapta şöyle denildi:

“FETÖ/PDY bağlantılı firma/kişilerin yönetici veya ortak olduğu firmalar kapsamındaki 46 firma 2016 yılında sigorta imkanımızdan yararlanmıştır. Bu firmaların 351 milyon ABD Doları tutarında sevkiyatı sigortalanmış olup, bu kapsamda 1.1 milyon ABD doları prim tahsil edilmiştir. Öte yandan FETÖ/PDY ilişkisi tespit edilmeden önce 149 firma Bankamız kredi uygulama esasları çerçevesinde kredi kullandırmıştır. Bankamız tarafından son 5 yıl içinde ihracatın finansmanı amacıyla kullandırılmış olan 96.5 milyar ABD doları tutarındaki krediler içinde bahsi geçen sakıncalı firmaların payı 1.9 milyar dolar ile yaklaşık yüzde 2'dir.'

'TEMİNATLAR BANK ASYA'DAN'

FETÖ bağlantılı firmalara kullandırılan kredilerin teminat mektuplarının da Bank Asya'dan alındığını ifade eden Sertel, Bank Asya'nın TMSF'ye devredilmesi nedeniyle teminat mektuplarının da nakde çevrilemediğini kaydetti. Teminatlarla ilgili Türk Eximbank'tan verilen cevapta ise, “Bankamızca kullandırılan kredilerin teminatı olan teminat mektuplarının Asya Katılım Bankası'na ya da TMSF'ye başvurmak suretiyle nakde çevrilmesi mümkün olmamıştır. TMSF tarafından yürütülecek tasfiye süreci sonunda yasal takibe intikal eden bu kredilerin kapatılabilme olasılığı bulunmaktadır' denildi.

DHA