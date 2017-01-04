CHP'li Sertel: FETÖ'cü işadamlarından kredileri tahsili için adım atılsın

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, darbe girişimi sonrası mal varlıklarına el konulan FETÖ'ye mensup işadamlarının devlet bankalarından kullandığı kredilerin tahsilatı için net bir adım atılmadığını belirterek, "Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer devlet bankaları da dahil bir an önce bu kredileri tahsil etmenin yolunu aramalıdır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve üst düzey yöneticilerinin hazır bulunduğu KİT Komisyonu Üst Kurul Toplantısı’nda "Özellikle büyük ölçekteki müşterileriniz arasında darbe girişiminden sonra tutuklanan, gözaltına alınan, işyerlerine el konulan kaç kişi vardır Bu firmaların bankanızdan kullandığı kredinin toplam miktarı nedir Bu kredilerin tahsili için önlemleriniz var mıdır" diye sordu. CHP Milletvekili Sertel’in sorusuna Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevapta şöyle denildi:

"Olağanüstü Hal uygulamaları kapsamında çıkarılan kanun ve kararnameler kapsamında; kapatılarak malvarlıkları Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen 141 müşterimiz üzerinde 34.3 milyon TL, TMSF’nin kayyum atadığı 49 müşterimiz üzerinde 171.1 milyon TL, adli mercilerde soruşturması devam eden bin 274 müşterimiz üzerinde 87.6 milyon TL, ortakları hakkında tutuklama, gözaltı işlemi yapılan 198 müşterimiz üzerinde 423.8 olmak üzere; toplam bin 662 müşterimizde 717 milyon TL riskimiz bulunmaktadır. Riski 1 milyon TL’den büyük olan müşteri adedi 103 olup, bunlar üzerinde toplam 610.2 milyon TL riskimiz bulunmaktadır."

Bu durumla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "FETÖ cemaatine mensup işadamları uzun bir süre kol kola yürüdükleri AKP iktidarının da desteğiyle devletin bütün kademelerinde olduğu gibi devlet bankalarında da kolaylıkla işlerini yürütüyordu. Darbe girişimi sonrasında çok sayıda kişinin işyerine ve mal varlıklarına el konuldu, ancak bu işadamlarının kullandığı kredilerin tahsilatı için şu ana kadar net bir adım atılmadı. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer devlet bankaları da dahil bir an önce bu kredileri tahsil etmenin yolunu aramalıdır" dedi.

DHA