CHP'li Sındır: Tek milletiz ama tek adama karşıyız

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, "Evet tek milletiz, tek bayrağımız var, tek devletiz ama tek parti sistemine geçilsin, tek adam sistemine geçilsin, tek iradeye geçilsin istemiyoruz" dedi.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, partisinin Kayseri il binasında basın toplantısı düzenledi. Sındır, konuşmasına, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlayarak başladı. Sındır, "Avukatlık zor bir meslek. Hele hele hukuk devletinden, hukukun üstünlüğünden ve gittikçe adaletten uzaklaşan bir ülkede avukatlık mesleği yapmakta zor bir zanaat. 155 gündür haklarındaki iddianameyi görememiş gazetecilerin içerde olduğu ve haklarındaki iddianameyi halen göremedikleri ve göremedikleri için de savunma haklarının bile olmadığı, bir hakimin bir savcının görüşü doğrultusunda serbest bıraktığı Mustafa Aksoy, Atilla Taş gibi çok değerli insanların, dışarı çıkarılmadan o hakimin görevden alınıp, yerine başka bir mahkeme kurularak içerde tutuluyor olması Türkiye’de hukuk üstünlüğü adına gerçekten vahim bir ortamda olduğumuzu söylemek gerekir" diye konuştu.

Anayasa değişikliği paketini eleştiren Sındır, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir kişinin 2 dudağı arasına, kaderi ve geleceği sadece devletin değil, milletin kaderi, geleceği bu ülkede, bu coğrafyada yaşayan bir arada kardeşçe asırlardır yaşayan, kadim topraklarda birlikte yaşayan milletimizi bir siyasi parti liderinin hegemonyası altına girmiş Meclis’i, bir yargı sistemini, bir hukuk sistemini dolayısıyla adaletsizliği, tek adamlık hükümet anlayışını kabul etmiyoruz. Evet tek milletiz, tek bayrağımız var, tek devletiz ama tek parti sistemine geçilsin, tek adam sistemine geçilsin, tek iradeye geçilsin, tek kişi, tek akıla geçilsin istemiyoruz. Bu yapılmak istenen değişikliğin ülkemizin geleceğine, hayrına olmadığını özellikle belirtmek istiyorum."

DHA