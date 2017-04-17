CHP'li Sındır: YSK kararı milletin kararına gölge düşürmüştür

Utku BOLULU / İZMİR (DHA) CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası YSK'nın mühürsüz zarflarla ilgili kararının milletin kararına gölge düşürdüğünü söyledi.

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, ülke, devlet, cumhuriyet ve milletin bekası, geleceği için önemli bir halk oylamasının geride kaldığını belirterek, 'Ancak gönül rahatlığıyla çıkan sonuçlara olan saygımız ve güvenimizi ifade etmek isterdik' dedi. Halk oylaması öncesi sürecin eşit koşullarda olmadığını, devletin de tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının da tüm imkanlarını ve güçlerini kullandığını belirten Sındır, 'CHP olarak tüm çabamız hukuk kuraları içerisinde oldu. Karşımızdaki gücün hukuk kurallarını tanımadığını müşade ettik. İlgili seçim kanunun 98.maddesi ilçe seçim kurul ve sandık mührü olmayan zarfların kullanıldığı oyların geçersiz olduğuna işaret ediyor. YSK bir anda panikle bunları geçerli kıldı. Nedenini tahmin ediyorduk. Sonuçları görünce tahminimizde yanılmadığımızı anladık. YSK'nın kararı milletin kararına gölge düşürmüştür. Milletin kararına saygı duyduk, duyacağız. Ancak, YSK kararına yönelik mücadelemiz sürecek' dedi.

Ege ve İzmir'de Anayasa değişikliğini, rejim değişikliğini kabul etmeyen seçmenlerin çoğunlukta olduğunu belirten Sındır, 'İzmir ve Ege Bölgesi'nde demokratik devlete sahip çıkan seçmenlere teşekkür ediyorum. Sandığa gidip Evet ve hayır diyen tüm seçmenlere de şükranlarımı sunuyorum' dedi.

DHA