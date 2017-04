CHPli Tanrıkulu; Bize, 'Fırat'ın ötesine gidemiyorlar' diyenler bariyerler arasında sıkıştı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, referandum çalışmaları kapsamında Diyarbıkır'ın Lice ve Kulp ilçeleri ile köylerini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Bize 'Fırat'ın ötesine gidemiyorlar' diyenler valilikler önüne, bariyerlere sıkıştılar. Ama biz her tarafta halkımızla beraberiz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PM üyesi Çetin Soysal, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Şerif Doğru ve kalabalık bir parti grubu ile birlikte Lice ve Kulp ilçeleri ile köylerinde referandum çalışmasına katıldı. Son yıllarda sokağa çıkma yasakları ve operasyonların sıkça yaşandığı Lice ve Kulp ilçelerinde referandum çalışması yürüten Tanrıkulu ve beraberindekiler, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandumda, "Hayır" yönünde oy kullanmaları için destek istedi.

Lice ve Kulp ilçeleri ile kırsal köylerinin sıkıntılı bölgeler olduğunu belirten CHP'li Tanrıkulu, insanların huzursuz ve geleceğe dair umutsuzlukları olduğunu söyledi. CHP için, "Fırat'ın ötesine gidemiyorlar" sözüne atıfta bulunan Tanrıkulu, "Bizim için öyle konuşanlar, valilikler önüne konulan bariyerler arasında sıkıştı. Bizim açımızdan da helikopterler, zırhlı araçlarla alınan güvenlik önlemleri değil, esnafla çok rahatlıkla temas ediyoruz. Onlar valilikler önündeki bariyerlere sıkışırken, biz her tarafta halkımızla beraberiz. Lice ve Kulp bunun en güzel örneği. Sonuç itibariyle Lice ve Kulp en sıkıntılı bölgeler. Buradaki insanlarda huzursuzluk var, umutsuzluk var, sokaklar boş. Yani geleceğe dair umutsuzlukları var. Lice'de halk büyük bir beklenti içinde. Yaşanan olaylardan rahatsızlar. Bir an önce çatışmaların olmadığı, ölümlerin yaşanmadığı, bir huzur ve barış ortamı istiyorlar. Bu sıkıntıların sokağa çıkma yasaklarının bitmesini istiyorlar. Halk oylamasının da buna vesile olmasını diliyorlar. Son 1.5 yıl içerisinde OHAL etkisinin en fazla görüldüğü ilçelerin başında Lice geliyor. Halk oylamasının yapılacağı gün bakımından, insanların güvenli ortamda iradelerinin sandığa yansıması temennisinde bulunuyor" dedi.

