CHP'li Tanrıkulu: TBMM'de faili mechul cinayete kurban giderim kaygısı yaşadım

Diyarbakır Bürosunu ziyaret etti. Burada konuşan CHP'li Tanrıkulu normal bir anayasa değişikliği değil bir rejim değişikliğinin hedeflendiğini öne sürerek şunları söyledi:

"Dolayısıyla bu anayasa değişikliğini hiç bir şey olmamış gibi kimse beklemesin. Tabii ki tartışma olacak, tabii ki muhalafet bunu kullanacak. Bunlardan birisi de sonuçta kürsü işgalidir, kürsüde bulunmaktır. Dünanın bütün parlamentolarında muhalefet zaman zaman kullanır. Dünyanın bütün parlamentolarında da iktidar hoş görülü olur muhalefete karşı. Yani bir iki saat, 5- 10 dakika neyse sonuçta bu işgal biter. Ama bununla bir kamuoyu oluşturulur. Fakat AKP parlamentoda kendi takvimi dışında, kendi çizdikleri alan dışında başka bir muhalefet tarzı istemiyor. Mesele burdan kaynaklı. Yoksa gecenin saat dördünde parlamentoda görüşme olmaz. 4 madde geçmiş, 5'inci maddeyi bugüne bırakırsınız bugün devam edersiniz. Ama dün saldırıya uğrayan CHP grubu olmuştur." 'FAİLİ MEÇHUL CİNAYETE KURBAN GİDERİM KAYGISI YAŞADIM'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, dün gece TBMM'de yaşanan kavgayı anlatırken şöyle konuştu:

"Ben kendi adıma söyleeyeyim. Diyarbakır'da 25 yıl avukatlık yaptım. 80, 90'lı yıllarda, bir çok faili meçhul cinayet oldu. Kendimiz faili meçhul cinayetlerin hedefi olduk, kurtultuk ama dün inanın parlamentoda faili mechul cinayete kurban giderim kaygısı yaşadım. Böyle bir ortam var, meclis içerisinde faili meçhul bir şekilde bir kavganın kurbanı olabilirdik. Milletvekili gerçekten o ortamın içerisinde kalp krizi geçirebilirdi. Sonuçta milletvekili 18 yaşındaki bir delikanlı değil, değişik sağlık problemi içerisinde olan insanlar. Dolayısıyla Adalet Kalkınma Partisi'ni daha hoş görülü olmaya, daha tahammülü olmaya çağırıyorum. Onların takvimine uymak zorunda değiliz. Yani bu yeni anayasa değişikliği 2019'da yürürlüğe girecek. Bırakın 5 gün değil 15 gün sürsün, daha fazla tartışsın. Yurttaşlarımız, Anayasa değişikliğiyle neyin hedeflendiğini öğrensinler, ona göre kararlarını versinler bir referandum olacaksa. Ama şunu bir milletvekili olarak büyük bir üzüntüyle ifade etmek zorundayım. Parlamentoda milletvekilleri kendi özgür fikirlerini ortaya çıkarabilecek bir olgunlukta değillerse, ergen çocuklar gibi kullandığı oyun rengini ortaya koyuyorlarsa, bu demokrasimiz adına, demokrasi derinliği adına büyük bir ayıptır."

DHA