CHP'li Tekin: Kutlamaların siyasi şova dönüştürülmesini kınıyorum

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıldönümü etkinliklerinin siyasi şova dönüştürüldüğünü öne sürerek, "Hiç olmazsa ortak değerlerimizde kendi kirli siyasi ellerinizi kullanmayın. Bu yaptıklarınızla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ulusal bir televizyon kanalının hazırladığı canlı tartışma programına katılmak için Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne geldi. Tekin ve beraberindeki heyet, partisinin hizmet binasında referandum çalışmaları hakkında bilgi vermek için vatandaşlarla buluştu. Gündemi değerlendirip basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, "Çanakkale Zaferi yıldönümü töreninin bir kısmını izlemek istedim ve izlerken utandım. 80 milyon yurttaşımızın gurur duyduğu ve övündüğü Çanakkale Zaferi'nin siyasi şova dönüştürülmesini şiddetle kınıyorum. Zaten kampanyanızı her türlü imkanlar ve desteklerle yapıyorsunuz. Hiç olmazsa ortak değerlerimizde kendi kirli siyasi ellerinizi kullanmayın. Bu yaptıklarınızla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz" dedi.

Hükümetin kampanyasını şaşkınlıkla izlediğini belirten Tekin, "Bazen Başbakan ve bakanları söylemlerini dinlerken endişeye kapılıyoruz. Bir Bakan diyor ki; 'Kurtuluş Savaşı içindeyiz.' Yahu hayırdır hangi savaşın içindeyiz. Cumhuriyetin tüm değerlerini kullanarak iktidar olacaksınız sonra düşman gibi Kurtuluş Savaşı diyeceksiniz. Bu Cumhuriyet olmasaydı siz o makamlarda oturabilir miydiniz Sefalet, ekonomik sorunlar, terör ve dış politika sorunlar var gelin bunları beraber çözelim dedik, maalesef yok" diye konuştu.

'ANAYASA PAKETİ, AK PARTİ İÇİNDE BİLE TARTIŞMA KONUSU'

2010 yılında yapılan referandum çalışmalarıyla şimdiki referandum öncesi çalışmaların benzerlik gösterdiğini belirten Tekin, şunları söyledi:

"Başbakan ve bakanlar bağırmadan nezaket kuralları çerçevesinde referanduma çıkın. Adam gibi çıkın 18 madde burada. 16 madde bizim kendi sorunlarımızı çözmek için, iki maddeyi de siz halkımızın derdi için yaptık. 18 madde içinde 80 milyonu hitap eden, derman olacak bir madde var mı yok mu Yok 68 kuşak Ak Partili hukukçularla görüştüm. 2010 yılında bizimde gözümüzü kapatacak maddeler koydunuz ve herkesin hoşuna gitti. Bu maddelerde hiçbir şey koymamışınız. Bana şunu söylediler. Valla hiç kimse korkusunda konuşamadı ve müzakere edemedi. Bu yeni anayasa paketinin nereden geldiği Ak parti içinde bile ciddi tartışma konusu."

Tekin, daha sonra Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü, parti yönetim kurulu üyeleri ve delegelerle basına kapalı toplantı yaptı.

DHA