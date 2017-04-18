CHP'li Tezcan: Halk oylamasının iptalini istiyoruz

ANKARA'da, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) referandum itirazında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 'Halk oylamasının iptalini istiyoruz' dedi. CHP'li Tezcan, beraberinde çok sayıda CHP'li milletvekiliyle birlikte YSK'ya geldi. Girişte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tezcan, referandum dönemi boyunca halkın iradesinin hakim olması için sonuna kadar çaba gösterdiklerini söyledi.

'YSK'YA İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİK'

Kampanya sürecinin OHAL şartları altında yapıldığını dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, ''Hayır' propagandasının yasak, 'Evet' propagandasının serbest olduğu bir ortamda yapıldı. 'Evet' kampanyası devlet, 'Hayır' kampanyası millet haline dönüştü. Millet kampanyası aslında devlet kampanyasına galip geldi. Ancak kampanya dönemi boyunca uygulanan hukuksuzluklar kampanyadan sonra oy kullanma günü ve sayımında devam etti. Devlet kampanyası yürütenler baskı ve tehditler ile alamadıkları sonucu en son oy kullanma, sayım döküm sırasında YSK'yı devreye sokarak almaya gitmiştir. Bu seçim tarihimize bir yeni seçim türünü eklemiştir. O da mühürsüz olarak anılacaktı. Bu seçim meşrutiyeti olmayan mühürsüz seçime dönüşmüştür. Sonuçlar gayri meşrudur. İşte bu sebeple sonuçlar kesinleşmeden bütün hukuk yollarını kullanmak üzere YSK'ya itiraz dilekçesi verdik. Halk oylamasının iptalini istiyoruz. Halk oylamasının meşrutiyeti, tek şey bu oylamanın iptalidir' diye konuştu.

DHA