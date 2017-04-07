CHP’li Torun hemşerilerinden ‘Hayır’ desteği istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, 16 Nisan referandumu için destek ziyaretlerinde bulunarak, Ordulu hemşerilerinden ‘hayır' oyu için destek istedi.

Seyit Torun, 16 Nisan referandumu için memleketi Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. Anayasa'ya getirilen kontrolsüz gücün karanlığı getireceğini iddia eden Torun, şunları söyledi:

'“Tek adamın yönettiği hiçbir ülkede savaş eksik olmamıştır, gözyaşı bitmemiştir, o ülkeler refah yüzü görmemiştir. Türkiye tek bir kişiyle güçlü olamaz, bu ülkeyi birlikte kurduk, yıllarca hep birlikte ürettik, birlikte paylaştık, birlikte korkmadan yaşadık. Bundan sonra da böyle yaşamak istiyorsak, ülkeyi tek bir kişiye emanet edemeyiz. Temel hak ve özgürlüklerimizi bir kişinin iki dudağının arasına bırakamayız. Bu kadar güç, bu kadar yetki kime verilirse verilsin, yoldan çıkar, kontrolünü kaybeder, böyle bir güç tek bir kişinin elinde bu ülkeyi karanlığa götürür. Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı olabilir mi O Cumhurbaşkanı tarafsız olamaz. Eğer Cumhurbaşkanı senin partinden değilse ne yapacaksın. Devletin kapısında bir daha yerin olmayacak. Buna müsaade etme. Bu devlet hepimizin. Türkiye Cumhuriyeti Devletini tek bir kişinin eline bırakamayız.”

Referandumda neden ‘hayır' oyu verilmesi gerektiğini de gerekçeleriyle anlatan Seyit Torun, 'Türkiye'ye bu Anayasayı dayatanlar, ‘Eyaletsiz Başkanlık olmaz' dediler. Şehirlerin altına bombalar, silahlar koyanlara ‘evet' dediler. FETÖ'ye ‘evet' dediler. Devletin tüm kurumlarının ele geçirilmesine ‘evet' dediler. Başımıza gelmeyen kalmadı. Şimdi Türkiye'yi uçuruma sürüklemeye ‘evet' diyorlar. Biz de 6 milyon işsizi yaratanlara ‘hayır' diyelim, güvencesiz çalışma şartlarına, taşeronluğa, işçi cinayetlerine ‘hayır' diyelim. Gencecik fidanlarımızın şehit olmasına ‘hayır' diyelim. Suriye'deki yangına körükle giden, yardıma muhtaç insanları siyaset alet edenlere ‘hayır' diyelim. Türkiye'nin itibarının yerle bir edilmesine ‘hayır' diyelim” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Seyit Torun, kardeşi kardeşe düşman etmek isteyenlere izin vermeyeceklerini de vurgulayarak, “Bizler her sesin duyulduğu, her rengin görüldüğü ve herkesin korkmadan yaşadığı bir Türkiye'ye sahip olmak istiyoruz. Birlikte, bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bizi bölmelerine, ayrıştırmalarına, kardeşi kardeşe düşman etmelerine izin vermeyelim. Bu ülkeyi kurup bize emanet edenlere borcumuz var, emanetimize sahip çıkalım” diye konuştu.

DHA