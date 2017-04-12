CHP'li Torun: Tek çare ‘Hayır’ demek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Türkiye'nin yaşadığı karanlıktan çıkışının tek çaresinin 16 Nisan'da Anayasa'ya ‘Hayır' demek olduğunu söyledi.

Ordu'da 16 Nisan referandum çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, ‘Hayır' desteği için vatandaşları ve esnafları ziyaret etti. İşsizlik ve yoksulluğun her geçen gün arttığını, sorunların devam edeceğini vurgulayan Seyit Torun, “Ülkemiz çok ama çok zor günlerden geçiyor. İçeride ve dışarıda Türkiye pek çok alanda sarsılıyor. 94 yıllık Cumhuriyetimiz büyük sorunlarla baş başa bırakıldı, toplumun büyük kesimleri işsizliğin, yoksulluğun, borçların pençesinde kıvranıyor. Bu sorunlar ancak ortak bir akılla çözülür. Diyorlar ki; ‘istikrar gelecek. Tek başlılık kalkacak'. Yok böyle bir şey” dedi.

Devletin 80 milyonun devleti olması gerektiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Seyit Torun, “Bu anayasa düzeninde tam tersi asıl çift başlılık şimdi başlayacak. Partili Cumhurbaşkanlığında yetkili kim olacak. İlçe başkanımı olacak, Kaymakam mı olacak. Kamuda valinin mi sözü geçecek, yoksa Cumhurbaşkanının atadığı il başkanı mı yetkili olacak. Vatandaş sorunu için kime gidecek. Devlet 80 milyonun devleti olmalıdır. Her vatandaşa eşit davranması gerekir. Bu anayasa devlet idaresini kaosa sürükler. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Bu Cumhuriyet kadınıyla, erkeğiyle çok ağır bedeller ödeyerek kuruldu. Önümüzde parti seçimi yok, 16 Nisan bir parti meselesi değil, önümüzde memleket

meselesi var. Bu vatanın yarınlarını, Cumhuriyetimizi, bugünümüz, yarınımız çocuklarımızın geleceğini bir kişinin iki dudağının arasından bırakmamızı istiyorlar. Eğer bunu kabul etmiyorsak mutlaka sandığa gitmeliyiz. Özgür irademizle vatanımızı, ülkemizin geleceğini düşünerek kararımızı verelim” diye konuştu.

DHA