CHP'li vekiller Hakkari'de

CHP'li milletvekillerinden oluşan bir heyet, referandum çalışmaları kapsamında Hakkari'ye geldi.

Hakkari'ye gelen CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ve Parti Meclisi üyesi Ali Rıza Erbay, bugün öğlen saatlerinde CHP Hakkari il Başkanı Aytekin Karahanlı ile birlikte kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Referandumda 'Hayır'dan yana oy kullanmalarını isteyen CHP İzmir Milletvekili Yılmaz, Hakkari ve ilçelerinde gördükleri ilgiden son derece mutlu kaldıklarını söyledi.





DHA