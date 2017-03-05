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İstanbul Haberi: CHP'li vekiller 'Hayır' lokması dağıttı

CHP'li vekiller 'Hayır' lokması dağıttı
16:065 Mart 2017
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CHP'li vekiller 'Hayır' lokması dağıttı
CHP'li vekiller 'Hayır' lokması dağıttı

Esenler'in AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, lokma ve hayır broşürleri dağıtılan standı ziyaret edip CHP milletvekilleri ve partililerle selamlaştı.

CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Enis Berberoğlu, Esenler'de "hayır" lokması dağıttı. İki vekil kalabalığa referandumda neden 'hayır' oyu verilmesi gerektiğini anlattı. CHP'li vekiller Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu Esenler Cumhuriyet Meydanı'nda, üzerlerine "hayır" yazan tişörtler giyip lokma standının başına geçti. İki vekil ve partililer daha sonra meydanda toplananlara lokma ile "hayır" broşürleri dağıttı. Bu sırada meydanda bulunan Esenler'in AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile bir grup AK Partili, lokma dağıtılan standı ziyaret edip CHP milletvekilleri ve partililerle selamlaştı. Göksü ve beraberindekiler meydandakilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı. Tekin, bu davranışından dolayı Göksu'ya teşekkür ettiğini belirtti.
 

DHA

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