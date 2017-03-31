CHP'li Yarkadaş: Cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinde patlama var

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "cezaevlerindeki insan hakları ihlallerinin katlanılmaz bir boyuta geldiğini" belirterek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "İki kolu da kırık olan tutuklu yalnız kalıyor; bebeğe oyuncağı verilmiyor. Bu keyfi ve kabul edilemez uygulamalara derhal son verin. Cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinde patlama var" uyarısında bulundu.

Barış Yarkadaş, referandum çalışmasına devam ettiği Şile'den dönerken gazetecilere açıklama yaptı. Şile'nin "Hayır'da kararlı olduğunu" söyleyen Yarkadaş, "Umudum daha da arttı. Şile halkı da 'hayır' diyecek. 'evet' demek neyi çözecek Örneğin cezaevlerindeki hak ihlalleri sona mı erecek" diye sordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a da seslenen Yarkadaş, "Cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinde patlama var" uyarısında bulundu. Yarkadaş şöyle konuştu: "Sayın Bozdağ, Meclisi fesh edecek olan anayasayı kabul ettirmek için uğraşmaktan, cezaevlerinde ne olup bittiğine bakamıyor. Oysa ki; cezaevlerindeki hak ihlalleri katlanılmaz boyutlara ulaştı. Bakın sadece bugün iki şikayet geldi bana. Bunlardan biri Ankara Keskin Cezaevi'nden. Tutuklu Savcı Muzaffer Bayram'ın her iki kolu da bileğinden kırılmış. Buna ilişkin rapor da var. Ancak Muzaffer Bayram, buna rağmen hücrede tek başına tutuluyor. Bu kabul edilebilir bir uygulama değil."

"AİLENİN DİLEKÇELERİ CEVAPSIZ BIRAKILIYOR"

Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Savcı Muzaffer Bayram'ın eşi durumu dilekçeyle bana da aktardı. Tek istekleri tutuklu savcıya bir koğuş arkadaşı verilmesi. Eğer bu yapılırsa, iki kolu da bileğinden kırık olan Muzaffer Bayram, günlük ihtiyaçlarını görebilecek. Ancak ne yazık ki; ailenin dilekçeleri cevapsız bırakılıyor. Savcının can güvenliği dolayısıyla tek başına tutulduğu şifahi olarak söyleniyor."

"VİCDANI OLAN SESSİZ KALMAZ"

Konuyu CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ile takip ettiklerini belirten Yarkadaş, "Konuyu Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne aktardım. Ailenin ardından, Şenal Hanım da gerekli girişimlerde bulundu. Vicdanı olan hiç kimse bu uygulamaya sessiz kalamaz. Bugün sonucu bekliyoruz" dedi.

"BEBEĞE OYUNCAK YASAĞI"

Başka bir hak ihlalinin ise İstanbul'da devam ettiğini belirten Yarkadaş şöyle konuştu: "Sekiz aylık Miraz bebeğin çilesi bitmiyor. Annesi tutuklandığı için cezaevinde yaşamak zorunda kalan bebeğin tüm yaşamsal hakları ihlal ediliyor. Sorunun çözümü için kanun teklifi verdik; beş yaşından küçük çocukların annelerinin cezalarının ayrımsız bir şekilde ertelenmesini istedik. Böylece bu tür mağduriyetler yaşanmayacaktı. AKP bunu da duymazdan geliyor."

"OYUNCAK CEZAEVİNE ALINMIYOR"

Miraz bebeğe önceki gün götürülen oyuncak ile resimli kitabın cezaevine alınmadığını belirten Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti: "Miraz bebeğin babasıyla konuştum. Oyuncağı da kitabı da iade etmişler. Sekiz aylık bebeğin oyuncağının kime ne zararı olabilir. Zaten o bebeğin tüm hakları ihlal ediliyor. Üstüne üstlük bir de bu tür yasaklarla yaşamı cehenneme çevriliyor. Babası, evladına dokunamıyor. Bir camın arkasından görüyor çocuğunu. KHK yüzünden, açık görüşler iki ayda bire alınmış. Gerekçe olarak da milli güvenlik gösteriliyor. Bir baba yedi aylık çocuğuna sarılırsa, milli güvenlik nasıl zedeleniyor Ben bu soruya mantıklı bir yanıt bulamıyorum. Baba, çocuğunun ının çekilip verilmesini istiyor; bu da kabul edilmiyor. Yapılanlara insanın yüreği dayanmıyor."

BOZDAĞ'A ÇAĞRI: "BU KEYFİ VE KABUL EDİLEMEZ UYGULAMALARA SON VERİN"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a seslenen Yarkadaş, "Bu keyfi ve kabul edilemez uygulamalara derhal son verin" çağrısında bulundu.

Yarkadaş, cezaevindeki gazetecilere yolladıkları kartları teslim etmeyen görevliler hakkında avukatı Turan Aydoğan'ın suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.

DHA