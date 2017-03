CHP'li Yarkadaş'tan 'Bebek sahibi kadınların hapis cezası ertelensin' teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, kadın mahkumlara ilişkin pozitif ayrımcılık içeren bir kanun teklifi hazırladı. Teklifte, bebek sahibi kadınların hapis cezası, suç ayrımı gözetmeksizin belli bir süre ertelenebilecek.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, annesinin aldığı ceza dolayısıyla cezaevinde tutulan yedi aylık Miraz Akbaba ile aynı durumdaki bebeklerin mağduriyetinin giderilmesi için kanun teklifi hazırladı.

"ÇİLEYİ KADINLAR ÇEKİYOR"



8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan CHP'li vekil, "Sistemin yarattığı sorunların çilesini kadınlar ve çocuklar çekiyor. Kadın da çocuğu da mağdur oluyor" dedi.

"510 ÇOCUK CEZAEVİNDE"



Türkiye'deki cezaevlerinde şu an bebek sahibi 510 kadının çocuklarıyla birlikte bulunduğunu belirten Yarkadaş, "Bebekler cezaevinde büyümesin; aneler çocuklarını sağlıklı koşullarda yetiştirebilsin diye yeni bir teklif hazırladım" ifadesini kullandı. Yarkadaş, bu teklifin kanunlaşması halinde annenin ve bebeğin mağduriyetinin bir kısmının giderileceğini söyledi. Yarkadaş, şunları ifade etti: "Annesiyle birlikte cezaevine konulan yedi aylık Miraz bebeğin durumu beni de duyarlı yurttaşlarımızı da üzüyor. Yedi aylık bir bebek, şu an cezaevinde. Ve o masum yavru, her sabah saat yedide annesiyle içtimaya çıkarılıyor. Oysa ki; Miraz ve onunla aynı durumda olan 510 bebek, o saatte uykusunun en tatlı yerinde. Bu çile ve eziyeti yüreğimiz kaldırmıyor."

"DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ İNCELİYORUM"



CHP'li vekil, bu tür mağduriyetlerin giderilmesi için yapılması gerekenleri de anlattı. Yarkadaş "Dünyadaki örnekleri inceliyorum. Örneğin, bebek küçük yaşta ise annesinin cezası, suç ayrımı gözetmeksizin belli bir süre ertelenebilir mi Buna ilişkin bir kanun teklifi hazırladım. Bu teklif kabul görürse, Miraz bebek örneğinde olduğu gibi, çocukların mağduriyeti ortadan kaldırılır" dedi.

"SAĞLIKLI BÜYÜSÜNLER"



Yarkadaş konuşmasına şöyle devam etti: "Zira, bu yaş grubundaki çocukların sağlıklı gelişime sahip olması için, annesinin yanında ve doğal hayatın içinde olması şart. Cezaevi ise anneyi de bebeği de olumsuz etkiliyor. Bu mağduriyeti çift taraflı haksız cezalandırmayı engellemek için bir kanun teklifi hazırladım. Dünyanın değişik ülkelerinde çocukların anneleriyle birlikte cezaevinde kalmasına ilişkin bir yaş sınırı getirilmiş. İsviçre'de 3 yaşından küçük çocuklar cezaevinde kalamıyor. Avustralya'da bu sınır beş yaşına çekilmiş. Tüm bu örnekleri inceledik. Teklifimizde Miraz bebek ile aynı durumdaki anneler ile akranlarının mağduriyetini giderecek bir öneriye yer verdik."

"SUÇ AYRIMI GÖZETMEDEN ERTELENSİN"



CHP'li Yarkadaş, öneriyi şöyle özetledi: "Danimarka'da bir anne hapis cezası aldıysa, bebeği de küçükse, ceza beş yıl erteleniyor. Böylece anne, bebeğini cezaevinde değil, dışarıda büyütüyor. Bu model Türkiye'de de uygulanabilir. Zira, ekonomik suçlarda anneler için erteleme yapılıyor. Ancak terör suçlarında bu hüküm işletilmiyor. Biz, Miraz bebeğin durumundan yola çıkarak, hapis cezası erteleme formülünün suç ayrımı gözetmeksizin hayata geçirilmesini istiyoruz. 8 Mart, bunun miladı olabilir."

"CEZA VEREN HAKİMLER ŞU AN FETÖ ÜYESİ OLDUKLARI İDDİASIYLA CEZAEVİNDE"



Yedi aylık olmasına rağmen, annesinin aldığı hapis cezası dolayısıyla cezaevinde tutulan Miraz bebeğin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Yarkadaş, "Ancak tüm bunlar kadar önemli olan bir diğer konu ise şu: Miraz bebeğin annesine ceza veren hakimler şu an FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla cezaevinde. Bu bile tek başına yargılamaya ve cezalandırmaya gölge düşürmüş durumda" dedi.

"AYNI CEZAYI BABALAR DA ÇEKİYOR"



Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: "Miraz bebek, adil olmayan bir yargılamanın cezasını hiç hak etmediği halde çekiyor. Küçücük bedeni her sabah uykusundan uyandırılarak içtimaya çıkarılıyor. Bu tam bir eziyettir. Az önce bebeğin babasıyla da konuştum. Babası çocuğuna, çocuğu babasına dokunamıyor. Bunun adı çifte cezalandırmadır, infazdır. Bebeğin anayasal haklarının ihlalidir. Miraz bebeğin çektiği bu eziyete derhal son verilmelidir. 5275 sayılı kanun yeniden düzenlenmelidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü bir çalışma yaptığı takdirde aynı durumdaki anneler ile bebeklerinin mağduriyeti giderilebilir. Bu da kadınlara anlamlı bir 8 Mart hediyesi olur."

HALAYLI KUTLAMA



Öte yandan, Yarkadaş 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere de katıldı. Yarkadaş Erzincan Söğütlü Köyü Dayanışma Derneği'nin düzenlediği kutlamada kadınlarla birlikte halay çekti.





DHA