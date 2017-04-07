CHP'li Yılmaz: Türkiye siyasi olarak Suriye dosyasından uzaklaştırıldı

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin Suriye saldırısını değerlendirirken, 'Bundan sonra vekalet savaşlarının ötesine geçiliyor. Asıl savaşı yapanlar araziye inmeye başladı, ABD ve Rusya gibi. Türkiye bir yan aktördür. Suriye dosyasından siyasi olarak Türkiye uzaklaştırılmıştır' dedi.

Referandum çalışmalarına yapmak üzere seçim bölgesi Ardahan'a gelen ve ilçeleri gezen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Çıldır ilçesinde ABD'nin Suriye'ye yaptığı saldırıyı değerlendirdi. Müdahaleyi iki şekilde yorumlamak gerektiğine işaret eden Öztürk Yılmaz, şunları söyledi:

'Bunlardan biri ABD'nin iç kamuoyu ile alakalıdır. Diğeri ise Suriye denklemi ve küresel boyutu vardır. ABD'nin iç kamuoyu ile ilgili olanı şudur: Çok uzunca bir süre Donalt Trump yönetimi demokratlar tarafından Putin'in seçimlere müdahalesi ile ve o suretle seçilmesi nedeniyle, seçildiğini iddia ederek bir eleştiri başlatmıştı. Donalt Trump yönetimi bunu bu zamana kadar yalanlamaya çalışmıştı. Her konuda açıklama getirmeye çalışmıştı, ama bunların hepsi esasen cılız kalmıştı. Bu hareket iç kamuoyunda ki bu algıyı ters çevirmeye yönelik önemi bir harekettir. Şu anlama geliyor. Donalt Trump yönetimi Putin ile ilişkilerde belirtildiği gibi sessiz kalmayacak. Dolayısıyla 'Putin'e gebe değil' anlayışını yerleştirmek istiyorlar. Çünkü seçimlere müdahale konusunu özellikle demokratlar ileri bir aşamaya götürüp seçimlere bir müdahale varsa bunu hukuki bir zeminde Trump'ın istifasına ve görevden uzaklaştırılmasına kadar gidecek bir sürece götürmek istiyorlar. Bu bir noktada iç kamuoyunda ki tartışmalara bir perde çekilmesi anlamına geliyor.'

YILMAZ: TÜRKİYE UZAKLAŞTIRILMIŞTIR

Obama yönetimi ve ardından Donalt Trump'un ilk aylarında Suriye'de ABD'nin Rusya'ya karşı elinin zayıfladığı, pek bir şey yapamadığı, Suriye dosyasını Putin'e devrettiği, adeta Putin'in gölgesine düştüğünü yolundaki iddiaları hatırlatan Öztürk Yılmaz, özellikle Astana toplantısı ile birlikte böyle bir imajın ortaya çıktığını belirtti. Öztürk Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti:

'Şimdi bu imajı da ters çevirecek, hayır ben buradayım, arazideyim, hala ana aktörüm, bu işi ben yaparım, ben belirleyici bir konumdayım, Suriye'nin geleceği bana rağmen belirlenemez adımıdır bu. Olayın Suriye boyutundaki bağlamlı da budur. Türkiye'yi ilgilendiren boyutu daha önemli bizim için. Türkiye, Suriye konusundaki tezlerini kaybetmiştir. Sabah saatlerinde ABD'nin operasyonlarını destekleyen açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklama keşke daha temkinli bir lisan kullanılsa. Biz bu saldırıyı kınadık. Bu tasvip etmediğimizi ve bir savaş suçu olduğunu belirttik. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor. Bundan sonra vekalet savaşlarının ötesine geçiliyor. Asıl savaşı yapanlar araziye inmeye başladı ABD ve Rusya gibi. Türkiye bir yan aktördür. Suriye dosyasından siyasi olarak Türkiye uzaklaştırılmıştır.'

DHA