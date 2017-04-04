CHP'lisı Torun: Türkiye Cumhuriyeti, parti devleti olamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'nun Ulubey İlçesi'nde yaptığı konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti parti devleti olamaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, referandum çalışmalarına Ordu'nun Ulubey İlçesi'nde esnaf ziyareti yaparak devam etti. Ziyaretlerinde 16 Nisan'ın bir parti seçimi olmayacağını belirten Torun, şöyle konuştu:

"16 Nisan'da parti seçimi yapmayacağız. Belediye başkanı veya milletvekili seçmiyoruz. 16 Nisan'da ülkemizin geleceğini oylayacağız. Kimin yazdığı belli olmayan bu Anayasa'da ülkemizin çıkarına tek bir madde bile yok. Devletimizi yetkileri sınırsız olan 1 kişiye teslim etmemizi istiyorlar. Cumhurbaşkanı bir partinin de başkanı olsun diyorlar. Bu kişi aynı zamanda milletimizin vergileriyle oluşan hazineyi tek başına kimseye sormadan harcasın diyorlar. Fazladan 50 milletvekilliği daha getiriyorlar. Bu da 190 trilyon demek. Vatandaşın, üreticinin, esnafın cebinden çıkacak bu para. Üreticiyi düşünen yok. 2 senedir fındık üreticisi perişan. Fındık 9 liraya düşmüş, ekonomi durmuş, işsizlik almış başını gidiyor, enflasyon son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Her gün biraz daha fakirleşiyoruz. Borcumuz her geçen gün biraz daha artıyor. Bu Anayasada bunlara çare var mı Maalesef hiçbir çare yok."

Anayasa değişikliğiyle ilgili soruları yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, tüm yetkilerin verildiği bir kişinin, Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini, Hakim ve Savcılar Kurulu'nun 13 üyesinin 6'sını doğrudan belirleyebileceğibi bir başka ifade ile yargı bağımsızlığının ortadan ortadan kalkacağını söyledi. Torun, şöyle konuştu:

"Tek başına meclisi feshedebilecek. Milletin iradesi gasp edilecek. Cumhurbaşkanına verilen kararname çıkarma yetkisiyle istediği her düzenlemeyi yapabilecek. 16 Nisan'dan sonra memurun, işçinin iş güvencesi de, vatandaşın mülkiyet hakkının güvencesi de ortadan kalkabilir. Tüm bunları yaparken hesap vermeyecek, denetime tabi olmayacak. Ülkemizin, çocuğumuzun, çoluğumuzun geleceğini, kaderini tek bir kişiye teslim edemeyiz. Bunları iyi düşünün, oyunuzu ona göre verin. 18 maddenin 18'nin de bir kişi için hazırlanmış bir anayasayla karşı karşıyayız. 80 milyon asla tek bir kişiye teslim olmayacak."

DHA