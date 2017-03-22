CHP'nin referandum afişleri billboarddan indirildi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde CHP tarafından referandumla ilgili billboarda asılan 'hayır' afişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce indirildi. CHP ilçe yönetimi olayla ilgili polise başvurdu.

CHP Sandıklı İlçe Başkanlığı tarafından 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin üzerinde "Geleceğim için hayır" yazısı ve bir kız çocuğunun ının bulunduğu afiş, önceki gece kent merkezindeki bazı billboardlara asıldı. Kütüphane kavşağındaki billboarda asılı afiş aynı gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülerek indirildi. Dün sabah olayı gören CHP İlçe Başkanı Fatma Toptaş, afişi yeniden astırdı. Aynı billboarddaki afiş dün gece de sökülerek indirildi. CHP İlçe Başkanı Toptaş bugün polis merkezine giderek olayla ilgili şikayette bulundu. Sökülen afiş ise aynı billboarda tekrar asıldı.

'EMNİYETE BİLDİRDİK'

Billboardların kura sonucu belediyeden kiralandığını söyleyen Fatma Toptaş, "Önceki gün billboardlara 'hayır' afişlerimizi astırdık. Gece kontrol ettik hepsi yerlerinde duruyordu. Ama sabah hepsinin yırtıldığını gördük. Tekrar yerine taktırdık. Bugün tekrar yırtıldığını gördük. Bugün emniyete bildirdik. Resmi işlemlere başladılar. Bu durumda hiç kimseyi suçlamıyoruz. Emniyetin gerekeni yapacağına eminiz. Adaletin, demokrasinin yerine gelmesi için biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.

DHA