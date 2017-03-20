CHP'nin referandum çalışmasına zabıta engeli iddiası

MANİSA'da, pazarda referandum çalışması yapan CHP Yunusemre Kadın Kolları üyelerine, Yunusemre Belediyesi zabıtaları tarafından engel olunduğu iddia edildi. CHP Yunus Emre Kadın Kolları Başkanı Serpil Cebeci, zabıtaların kendilerini dövdüğünüi ve küfür ettiğini öne sürerek polis merkezin giderek şikayetçi oldu.

Referandum öncesi Manisalıların 'hayır' oyu vermesi amacıyla çalışma yapan CHP Yunusemre Kadın Kolları üyeleri, Yunusemre Belediyesi'nde görevli zabıtaların broşür dağıtmalarına engel olduğunu iddia etti. Karaköy Mahallesi girişinde toplanan partililer, basın açıklaması yaptı. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Kubilay Koç, referandum çalışmalarının engellendiğini öne sürdü. Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Serpil Cebeci ise, fiziki müdahale ve küfre maruz kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Pazarın içine girmeden gelip geçenlere el broşürü dağıtıyorduk. İki zabıta yaklaştı, 'burada broşür dağıtamazsınız' dedi. Bizden izin belgesi istediler. Oysa ki izin belgesi gerekmiyormuş. 'Çalışamazsın' dediler. Biz de 'Çalışırız' deyince 'Çalışın da görelim' deyip tehdit ettiler. Bu bizim demokratik hakkımız. Ortaya seçim konmuş. O zaman hayırı kaldırsalardı, herkes evete mührünü bassaydı. Böyle bir seçim yapsalardı. Daha sonra arkadaşımız tartışmayı video almaya çalışıyordu. 'Alamazsın' diyerek eline vurdu ve telefon kırıldı. Benim elime vurup itti. Kadın olarak bize el kaldırdılar, küfür ettiler. Karşısındaki bir kadın. Biz de karakola şikayet ettik. Şuanda bile titriyorum."

"AK PARTİLİLERİ KORUMAYA ALMIŞLAR"

Aynı pazarda AK Partililerin de çalışma yaptığını söyleyen CHP Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Cebeci ise, "Hollanda'da, Avrupa'da yapılanları kınıyorlar. Biz de kınıyoruz. Ama orada uygulanan faşizm bizim ülkede de uygulanıyor, o neden görülmüyor. Bunları da görsünler. Artık haddini aştı. Aynı pazarda AK Partililer de broşür dağıtıp çalışma yapıyordu. 'Onların izin belgesi var mı, gösterir misiniz' dedik. 'Gösteremeyiz dediler'. Onları korumaya almışlar. Bizi orada darp ettiler" dedi.

Olayla ilgili Yunusemre Belediyesi Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Kubilay Koç'un konuştuğu belirtildi. Başkan Çerçi'nin, bu tarz olayların bir daha yaşanmaması için zabıtaya talimat verdiği ifade edildi.

DHA