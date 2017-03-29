'Çiçek Abbas' filmindeki hırsızlık sahnesi gerçek oldu

ŞANLIURFA'da, park halindeki otomobilin altına biriket koyan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 4 lastiği söküp kaçtı. Yaşanan hırsızlık, İlyas Salman ile Şener Şen'in oynadığı 'Çiçek Abbas' filmindeki hırsızlık olayını hatırlattı.

Olay, akşam saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma Demir'in evinin önüne park ettiği otomobilin altına briket koyan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 4 lastiği jantlarıyla birlikte söküp çaldı. İşyerine gitmek için park ettiği otomobilin yanına gelen Demir, 4 lastiği çalınmış aracının briket üzerinde bırakıldığını görünce polise haber verdi. İhar üzerine gelen polisler, otomobilden parmak izi alıp şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan hırsızlık olayı, 1982 yılında çekilen İlyas Salman ile Şener Şen’in başrolünü paylaştığı 'Çiçek Abbas' filmini hatırlattı.

DHA