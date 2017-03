'Çiçek okul'un müdürü, öğretmenleri ve hizmetlilerinin hepsi kadın

EDİRNE’de 130 öğrencisi olan müdürü ile 12 öğretmeninin yanı sıra yardımcı hizmetlilerinin bile kadın olduğu İnönü İlkokulu, temizliği ve verdiği kaliteli eğitimiyle dikkat çekiyor. Kadın dayanışmasının yaşandığı okulda koridorlarına ve sınıflarına yapılan resimler ve motiflerle bina, adeta 'çiçek okula' dönerken, öğrencilerin mutluluğu da yüzlerine yansıyor.

Edirne’nin Sabuni Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan İnönü İlkokulu'nda bir erkek idareci dışındaki tüm görevliler kadınlardan oluşuyor. Son 7 yıldır birbiri ardına atanan kadın öğretmenlerin bir araya gelmesiyle adeta 'kadın öğretmenler okulu' haline gelen okulda 130 öğrenci eğitim görürken, okul Müdürü Esra Altınbalık’ın yanı sıra 12 kadın branş öğretmen, 2 yardımcı hizmetli kadın hizmet veriyor.

İnönü İlkokulu Müdürü Esra Altınbalık, 7 yıldır görev yaptığı okulda, bir müdür yardımcısı dışında tüm kadronun neredeyse kadınlardan kurulu olduğunu söyledi. Kendisini bu anlamda çok şanslı gördüğünü anlatan Altınbalık, "Okulumuz tarihi bir bina. Biz kendi aramızda hep aynı cümleyi kullanıyoruz. İçimiz çok temiz. Sınıflarımız dahil olmak üzere koridorlar, kadın kadromuzla birlikte tam olarak ilkokul çocuklarının yaş gurubuna göre kendi imkanlarımızla süslendi. Birbirimize destek olarak okulda görev yapıyoruz. El ele ve sırt sırta vererek, en önemlisi severek işimizi yapıyoruz. Öğrencilerin keyif alacağız ortamlar yaratmaya çalıştık. Koridorlara, kelebek ve balonlar sokağı isimlerini verdik. Her öğretmenimizin mutlaka eli değmiştir" dedi.

8 Mart Kadınlar gününde, sorunlardan çok kadınların ümitlerinin ve başarılarının paylaşılması gerektiğini ifade eden Altınbalık, "Kadınların şiddetten uzak kaldığı, sorunlarından çok ümitlerinin, başarılarının, sevinçlerinin paylaşıldığı nice 8 Mart’lar dilediği kadınlarımızı günlerini kutluyoruz. Buradaki kadınların bir araya gelmesi tamamen kadınların tesadüfü. Gerçekten enerjisi bir olan insanların bir araya geldiği bir okuldayız ve bundan çok gururlu ve sevinçliyiz. Son 7 yıldır kadın öğretmenlerimiz var, emekli ettiğimiz erkek öğretmenlerimiz de oldu. Şimdi okulun kantininde, hizmetli kadrosunda bile kadınlar görev yapıyor" diye konuştu.

"OKULU KADIN GÖZÜYLE YENİLEDİK"

Sınıf öğretmeni Habibe Aydoğdu, kadın gözüyle okulda değişiklikler yaparak çok keyifli bir ortam hazırladıklarını söyledi. Öğrencilerinde kendilerini okulda çok rahat hissettiklerini anlatan Aydoğdu, "Hep kadınlarla çalışmak çok verimli ve çok keyifli. Zaten okulun içerisinde girildiğinde herkesin kadınların çalıştığı bir okul olarak fark ettiğine eminim. Kadınlar birer anne olduğu için çocukların ihtiyacını da çok daha iyi hissediyor. Sınıflarda koridorlarda çocukların rahatın uygun ve keyif alacağız alanları kadın gözüyle oluşturduk, yeniledik" dedi.

"KADIN DAYANIŞMASI ÖĞRENCİ BAŞARISINA YANSIDI"

Okulun İngilizce öğretmeni Sevil Doğanay, kadın dayanışmasıyla birlikte öğrencilerin başarılarında da artış gözlendiğini söyledi. Kadınlar olarak okul dışında da iletişimi sürdürdükleri için aile gibi olduklarını anlatan Doğanay, "13 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Kadınlarla görev yapmak benim için çok büyük şans oldu. Çok zevkli, bir güne gittiğin gibi düşünürsen o kadar rahat ders işliyoruz, okul dışında da beraberiz. Eve gittikten sonra bile mesajlaşarak paylaşımlara devam ediyoruz. Özel okuldan çok daha özel bir okul haline geldi. Bu da öğrencilerin başarına yansıyor. Çok başarılı öğrencilerimiz var. Hem kültürel açıdan geliştirdik, hem de bilgi açısından geliştirdik. Bu anlamda çok iyi durumda olduğumu düşünüyorum" dedi.

Sınıf öğretmenlerinden Serpil Sert ise kadınlarla görev yapmanın çok avantajlı yönlerini yaşadıklarını belirterek, "Olumsuz bir tarafını görmedik. Bundan sonra da bunun devam edeceğini ve öğrenciler için faydalı olmayı sürdüreceğini düşünüyorum" dedi.

İnönü İlkokulu’nda ana sınıfı öğretmeni olan Fatma Kaçak Bulut, eğitimci kadroda en küçük yaşta olmasına rağmen çok büyük tecrübe edindiğini belirterek, "Okulun en küçük öğretmeni benim. Kadınlarla birlikte çalışmanın en güzel tarafı hepsi benim ablam gibi hissediyorum. Bana meslektaşlığın yanı sıra abla, anne, hatta kaynana bile oldular. Herkesin kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

VALİ GÜNAY: KADIN ELİ DEĞDİĞİ BELLİ OLUYOR

Daha önce okulu ziyaret eden Edirne Valisi Günay Özdemir, okula girildiği andan itibaren her yere kadının elinin değdiğinin hemen anlaşıldığını söyledi. Özdemir, "Okulumuzun özelliği, bütün öğretmenlerimizin kadın olmasıdır. Okulumuza girişten itibaren kadın elinin değdiği, düzenlenmesi, tertibi, temizliği ile her şeyiyle görülüyor. Bundan dolayı örnek ve özel bir okulumuz. Biz bu okulumuzu çok seviyoruz" dedi.

YARDIMCI HİZMETLİSİ BİLE KADIN

Okul Müdürlüğünü Esra Altınbalık yaparken, eğitimci kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Müdür Yardımcısı Sadi Aktaş, okul öncesi öğretmeni Fatma Kaçak Bulut, sınıf öğretmenleri Serpil Sert, Fehmiye Küçük, İlknur Yılmaz, Habibe Aydoğdu, İlknur Kılıç, Seher Özdamar, Özlem Özen, İngilizce öğretmenleri Sevil Doğanay ve Özlem Gökçe Kahyacı. Okulun yardımcı hizmet kadrosunda ise Kader Kirişada ve Aylin Pandel görev yapıyor.

