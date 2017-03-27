Çiftçiden 'oyuna gelme' kampanyası

MANİSA'da kuru üzüm üreticileri, dolardaki artışa rağmen üzüm fiyatlarının yükselmemesi, aksine giderek düşmesini protesto etti. Tüccar ve borsaların kuru üzüm fiyatlarını düşürdüğünü öne süren çiftçiler, fiyatlar yükselinceye kadar ellerindeki üzümü satmama kararı alıp, 'oyuna gelme' kampanyası başlattı.

Manisa'da kuru üzüm üreticisi çiftçiler, kuru üzüm fiyatlarının düşürülmesini eleştirdi. Üzüm fiyatlarının sürekli düşerken, girdi maliyetlerinin arttığına dikkat çeken çiftçiler, kuru üzümde taban fiyatın 4 lira olarak belirlenmesini istedi. Şehzadeler İlçesi Yeşilköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Elçin Özyörük, şöyle dedi:

"Elimizde az bir üzüm kaldı ama hala daha fiyatlar aynı. Borsa fiyatları yükseltmiyor. Kilo başına kuru üzümde en az 4 lira ve 4.50 lira fiyat bekliyoruz. Dolardaki yükseliş bize yansımadı. Üzümdeki fiyatlar aynı. Kilosu 3.50 liradan üzüm alıyorlar. Bize maliyeti zaten bu kadar. Gübre, mazot, tarım ilacı, işçi maliyetleri yükseldi. Çiftçiyi, tüccara peşkeş çekiyorlar."

"TÜCCAR ZAYIF ZAMANIMIZI KOLLUYOR"

Çiftçinin borç yükü altında olduğunu ve kahveye çıkacak parası olmadığını söyleyen Hüseyin Erdim de şöyle yakındı:

"Sattığımız üzüm için mazotu geçen yıl litresini 2.90 liradan aldık. Bu sene litresini 4.50 liradan alıyoruz. Üzümü 3.50 liraya satıyoruz. Gübresi, işçiliği bir misli artıyor. Üzüm de düşüyor. Bu sene girdiler çok pahalı. Yine 3 liraya üzüm satarsak bizim için çok kötü olur. Önceki senelerde kilosu 6 liraya üzüm sattık. Hadi çık işin içinden. İşçinin yevmiyesi 60 liraydı, 70 oldu. Borçsuz çiftçi yok. Tüccar hep bizim zayıf zamanımızı kolluyor. Tam üzümleri kesiyoruz para lazım. Üzümün fiyatını kilosu 2.90 liraya çekiyorlar. 'Çiftçi, nasıl olsa üzümü satacak' diyorlar."

"ÇİFTÇİDE PANİK HAVASI YARATMAK İSTİYORLAR"

Diğer bir çifti Mehmet Özyörük de, kuru üzümde taban fiyatının belirlenmesi için 5 bin 274 imza topladıklarını ve Başbakanlığa gönderdiklerini söyledi. Özyörük, "Şu an en büyük sıkıntımız fiyattır. Şu an çiftçi ekonomik krizde. Çiftçi kazanamazsa kimse kazanamaz. Üzüm fiyatlarını düşürüyorlar. Çiftçide panik havası yaratıp piyasada kalan yüzde 10, yüzde 15'lik üzümü çiftçinin elinden almaktır. Ama çiftçi şimdi 10-15 gün üzüm satımını durduracak. Oyuna gelmeyeceğiz. Çiftçi kazanamazsa tüccar da kazanamaz. Kuru üzümde taban fiyat belirlenmesi için 5 bin 274 imza topladık. İmzalar Başbakanlığa iletildi. En yakın zamanda taban fiyatın 4 lira olarak belirlenmesini istiyoruz" dedi.

DHA