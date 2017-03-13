Çifte cinayeti kıskançlıktan işlemiş

GAZİANTEP'te 5 yıl önce boşandığı 23 yaşındaki Elif Yürek ile onun ikinci evliliğinden olan 3 yaşındaki kızı Mina Yürek'i öldürdüğü ileri sürülen İrfan Çetin, adliye sevk edildi. İrfan Çetin, telefonla arayıp tehdit ettiği Elif Yürek'i, kıskandığı için öldürdüğü söyledi.

Askerden kısa süre önce gelen İrfan Çetin, cumartesi akşam saatlerinde 5 yıl önce kendisinden boşanıp Tuncay Yürek ile evlenen Elif Yürek'in Özgürlük Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti. Çetin, 82'nci Sokak'ta karşılaştığı Elif Yürek'e, kucağında ikinci evliliğinden olan kızı Mina varken, tabancayla peş peşe ateş etti. Çoğunluğu baş bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Elif Yürek ve kızı Mina, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldıkları Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Açtığı ateşle sokaktan geçen 5 yaşındaki Burak Demir'in de yaralanmasına yol açan Çetin, olaydan sonra kaçtı.

ÖZEL EKİP TELEFONLA İKNA ETTİ

İhbarla olay yerine gelen polisler, delilleri topladıktan sonra Çetin'i yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekibin telefonla aradığı Çetin, yapılan görüşmenin ardından ikna olup dün akşam emniyete giderek polise teslim oldu.

TELEFONLA ARAYIP TEHDİT ETMİŞ

Emniyette sorgulanan Çetin'in, çifte cinayeti işlemeden önce, Cuma gecesi, boşandığı Elif Yürek'i telefonla arayıp tehdit ettiği ortaya çıktı. Elif Yürek'in ise tehditler üzerine aynı gece polisi arayıp Çetin hakkında şikayetçi olduğu belirtildi. Emniyetteki ifadesinde Elif Yürek'i kıskançlıktan dolayı öldürdüğünü söylediği belirtilen Çetin, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilere 'Pişmanım' diyen Çetin, adliyeye sevk edildi.

DHA