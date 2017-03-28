Çiftlikköy’de özel hastanede korkutan yangın

YALOVA’nın Çiftlikköy İlçesi’ndeki özel bir hastanenin dördüncü katındaki odada Cezayir uyruklu 3 hasta ve bir refakatçinin çıkardığı bildirilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen Cezayir uyruklu 3 hasta ve refakatçi ile hastanede tedavi gören 15 hasta kontrol amacıyla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çiftlikköy İlçesi’nde dört katlı bir binada faaliyet gösteren Özel Aktif Hastanesi’nin en üst katındaki hasta odasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Odada kalan ve tedavi gören ismi açıklanmayan Cezayir uyruklu 3 hasta ile yanlarında bulunan refakatçının çıkardığı iddia edilen yangına Yalova ve Çiftlikköy Belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, hastanenin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 3 Cezayirli hasta ile refakatçi ve hastanede bulunan 15 hasta Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, hastaların Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını belirterek, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

DHA