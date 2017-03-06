Çiğ köftecideki cinayette iki kardeşe 25'er yıl hapis cezası

KAYSERİ'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Bekir Aslan'ı (23) bıçaklayan Şükrü ve Aldulgani Okuyucu kardeşler, tasarlayarak adam öldürmekten 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Abdulgani Okuyucu, mahkeme de "Ağabeyimin suçu yok. Ağabeyim yaraladı, ben öldürdüm" dedi.

1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar Şükrü (27) ve Abdulgani Okucuyu (26) kardeşler Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aralarındaki husumetten dolayı çıkan kavgada öldürme kasıtlarının olmadığı belirten sanıklardan Şükrü Okuyucu "Aramızda bir tartışma yaşanmıştı. Mahallede karşılaştık. Niyetimiz kavga değildi. Karşılıklı küfürleşmeler olunca kardeşim bıçakla Bekir'i kovaladı. Çiğ köfte dükkanı içine kaçan Bekir orada yere düştü. Ben yaraladım, öldürmedim" dedi. Kardeşi Abdulgani Okuyucu da savunmasında yaşanan tartışmadan kaynaklı olarak kavganın çıktığını belirterek " Bekir ve arkadaşları abime vurunca bende bıçağımı çıkardım. Bekir kaçtı peşinden kovaladım. Abim Şükrü Bekir'i yaraladı, bense öldürdüm. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda Okuyucu kardeşlere tasarlayarak adam öldürme suçundan 25'şer yıl hapis cezası verdi.

DHA