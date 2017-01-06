Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Konya Haberi: Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (1)

Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (1)
10:016 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (1)
Cihanbeyli'de öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 16 yaralı (1)

 KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servis otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 16 öğrenci yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 Cihanbeyli- Konya karayolu Meteoroloji Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Cihanbeyli Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan servis otobüsü, iddiaya göre buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 16 öğrenci de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

 

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar