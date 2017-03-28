Cilteki kırışıklığa 'ütü yöntemi' ile çözüm

YÜZÜNDEKİ kırışıklıkları yok etmek isteyenler, şimdi de yüzünü ütületiyor. Üstelik cilt ütüleme adı verilen fokuslu ultrason yöntemini kadınlar kadar cilt bakımına özen gösteren erkekler de yaptırıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Berkant Oman, "Ütü yaparken giysiye nasıl su buharı gönderiyorsa bu yöntemle de ses dalgası gönderiyoruz. O nedenle hastalarımız yönteme 'ütü yöntemi' adını verdi" dedi.

Yıllar geçtikçe vücudun en çabuk yaşlanan yüz ve boyun bölgesini gençleştirmek için son zamanlarda uygulanan yöntemlerden birisi de, cilt ütüleme adı verilen fokuslu ultrason yöntemi. Bebeklerin anne karnındaki gelişimini izlemek amacıyla kullanılan ultrason sistemi, taşıyıcı dokulara odaklanarak cildi yukarı doğru geriyor. Cilt altı dokusunun, ses dalgalarıyla 70 derece ısıtılmasıyla gerçekleştirilen ameliyatsız yöntem, ciltte kollajen üretimini sağlayarak cildi yukarı doğru geriyor. Daha sıkı bir cilt vaat eden yönteme kadınlar kadar erkeklerin de ilgi gösterdiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Berkant Oman, “Milenyumla birlikte erkekler de görünümlerine kadınlar kadar özen göstermeye başladı. İşlemin ardından cildin üst tabakasında gözle görünür bir yaranın olmaması, yöntemin erkekler tarafından da en çok tercih edilme sebebi" dedi.

CİLT KREMLE UYUŞTURULUYOR, CİLT ALTINA SES DALGASI GÖNDERİLİYOR

Öncesinde cildin lokal anestezik kremlerle 45 dakika kadar uyuşturulduğunu, sonrasında ise cildin en alt katmanındaki, cildin taşıyıcı dokularına odaklanmış ses dalgalarını kullanarak, ciltte kolajen üretiminin sağlandığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Berkant Oman, “Ultrasonik yüz ve boyun gençleştirme sırasında, ultrason dalgalarını taşıyan uygulama başlığı cilde temas ettirilerek, bölgeye göre cildin 1,5- 3 ve 4,5 mm altına odaklanmış ses dalgaları gönderilir. Bu bölgede kolajen üretimini uyaran ısı hasarı oluşturulur ve yeni kolajen yapımı uyarılarak güçlü bir sıkılaşma meydana gelir. Orta ve alt yüzle birlikte, göz çevresindeki kaz ayakları, çene ve gıdı sarkmaları ile yanaklarında sarkmalar meydana gelen herkese yöntem uygulanabiliyor. Seanslar lokal uyuşturma ile birlikte 1 saat sürüyor ve genellikle tek seans yeterli oluyor.

KANSERLİ HÜCRELER İÇİN KULLANILIYORDU

Yöntemin özellikle böbrek, mesane ve prostat kanserinde, kanserli hücreyi yok etmek için kullanıldığını ancak ameliyattan bir üstünlüğü olmaması sebebiyle artık uygulanmadığını ifade eden Uzm. Dr. Berkant Oman, “Ütü yaparken giysiye nasıl su buharı gönderiyorsa bu yöntemle de ses dalgası gönderiyoruz. O nedenle hastalarımız yönteme 'ütü yöntemi' adını verdi. Etkinlik 1'inci haftada başlamakla birlikte tam etkinlik için kollajen üretiminin başlaması gerektiğinden 2-6 hafta arasında gözle görülür etkiler ortaya çıkıyor. 3. ayda ise maksimuma ulaşıyor ve yaklaşık 2 yıl devam ediyor" dedi.

ERKEKLER DE YAPTIRIYOR

Yöntemi sanılanın aksine erkeklerin de kullandığını ifade eden Uzm. Dr. Berkant Oman, “Aslında milenyumla birlikte erkeklerin de bu tip tedavilere ilgisi artmaya başladı. Daha önce daha çok kadın hastalarımız varken son yıllarda eşitlenmeye başladı. Erkekler önceleri bu tip müdahaleli işlemlere çekinerek bakıyorlardı. En büyük korkuları dışarıdan fark edilecek olmasıydı ancak yöntem dışarıdan belli olmadığı için erkeklerin de ilgisini çekti. Özellikle 40 yaş üstü erkekler yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

KİMLER YÖNTEMİ UYGULAYAMAZ

Uzm. Dr. Berkant Oman, ütüleme yöntemiyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları da sıralayarak, “İşlem yapılan bölgede açık yara olmaması gerekiyor. Kişinin kan sulandırıcı kullanması sakıncalı. Ayrıca kalp pili olan kişilerde, gebe ve emziren kadınlarda uygulayamıyoruz. Diyabet hastalarında yara iyileşmesi bozulduğu için kontrollü uygulamak gerekiyor. Onun dışında hemen herkese uygulanabilir" diye konuştu.

DHA