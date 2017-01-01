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Diyarbakır Haberi: Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketli saldırı

Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketli saldırı
22:111 Ocak 2017
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Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketli saldırı
Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne roketli saldırı

DİYARBAKIR'ın Çınar İlçesi'nde Eminyet Müdürlüğü'ne akşam saatlerinde PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken kısa süreli bir çatışma yaşandı.
Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bugün saat 21.30 sıralarında PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin anındaateş açmaları üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırıda can kaybı olmazken ilçeye gönderilen takviye birliklerle başlatılan operasyon sürüyor.

 

 

DHA

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