Cinayet sanığı 3 kardeşe müebbet istendi

ANTALYA'da internette satışa çıkarılan ikinci el bir araç ilanının neden olduğu tartışmada 37 yaşındaki Erol Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 3 kardeş için ömür boyu hapis istendi.

Antalya'da internette satışa çıkartılan otomobil ilanıyla başlayan olay, geçen 9 Şubat günü Kepez İlçesi'nde meydana geldi. 28 yaşındaki Kemal Paketçi, eşine ait ikinci el otomobili internette satışa çıkardı, ancak fiyatını yazmadı. Otomobile, özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 37 yaşındaki Erol Yılmaz 4 bin liralık teklifte bulundu. Fiyatı düşük bulup tepki gösteren Kemal Paketçi ile Erol Yılmaz arasında bu nedenle sanal ortamda tartışma çıktı. Yılmaz'ın "Sanki kolanın sırrını gizliyorsun" mesajına, Kemal Paketçi "Gereksiz insanların gereksiz pazarlıkları için fiyat yazmıyoruz. Merak eden arkadaşların arabayı görmeden salak salak pazarlık yapmamaları, gelip aracı görerek pazarlık yapmaları için fiyat yazmıyorum" şeklinde cevap verince ikili arasındaki tartışma küfürleşmeye dönüştü. Ardından telefonla tartışmaya devam eden ikili, buluşmak için sözleşti. Kemal Paketçi'nin kavga için randevulaştığını haber alan ağabeyleri Yusuf Can Paketçi ile Halil Paketçi, arkadaşları Akın Balkay'la birlikte olay yerine gitti.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Buluşma yerine gelen Erol Yılmaz karşısındaki kalabalığı görünce otomobiliyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine Yusuf Can Paketçi ile İbrahim Halil Paketçi kendilerine taksilerle, Kemal Paketçi ise Akın Balkay'ın kullandığı motosikletle Erol Yılmaz'ı takip etmeye başladı. Yeşiltepe Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir kavşağa kadar devam eden kovalamaca sonunda Erol Yılmaz'ın kullandığı otomobile, önce Yusuf Can Paketçi'nin taksisi, ardından İbrahim Halil Paketçi'nin taksisi çarptı. Önden ve arkadan çarpan iki taksi arasında kalan otomobildeki Erol Yılmaz, iddiaya göre üç kardeş tarafından sopalarla dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra tutuklanan 4 sanık hakkında kasten insan öldürme, tehdit, alenen hakaret ve mala zarar verme suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Akın Balkay tahliye edildi.

Davanın 7'nci duruşmasında sanıklardan Kemal Paketçi hakaret ve mala zarar verme suçunu kabul ettiğini, ancak kasten öldürme eylemine katılmadığını ileri sürdü. Olay nedeniyle vicdan azabı çektiklerini söyleyen Yusuf Can Paketçi ise olanlardan Erol Yılmaz'ı sorumlu tuttu. İbrahim Halil Paketçi ise “Ben kasten mala zarar vermiş değilim. Ağabeyimin ezilmesini önlemek için maktulün aracına çarptım. Ayrıca hakaret de etmedim. Maktule fiziki bir müdahalem de olmadı. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Duruşma sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı süre talep etmesi üzerine ertelendi.

DHA