Cinayet şüphelisi Kuşadası'nda yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, cinayet dahil 8 ayrı suçtan aranan 27 yaşındaki Veysel Eketiren, polis tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Bergama'da cinayet ve terör örgütü adına para toplamak dahil 8 ayrı suçtan aranan Veysel Eketiren'in, hırsızlık yapma amacıyla Kuşadası'NA geldiğini öğrenen polis çalışma başlattı. Yeri belirlenen Eketiren dün saat 22.30'da, çarşı merkezinde durduruldu. Polise Fırat Tekin adına düzenlenmiş sahte kimlik gösteren Veysel Eketiren gözaltına alındı.

Karakolda yapılan parmak izi incelemesi ile şüphelinin Veysel Eketiren olduğu kesinleşti. Sorgusu süren Eketiren'in adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA