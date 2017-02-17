Cinayet zanlısı 1 yıl sonra yakalandı

DENİZLİ'de 1 yıl önce 27 yaşındaki Yiğit Eğdir'in öldürülmesiyle ilgili aranan 3'üncü zanlı M.N., yakalanarak tutuklandı. Cinayetle ilgili daha önce de 2 kişi tutuklanmıştı.

Olay, geçen yıl 31 Ocak'ta, Pamukkale İlçesi'ne bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kişilik bir grupla Yiğit Eğdir arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Yiğit Eğdir'e av tüfeğiyle 2 el ateş edildi. Göğsünden ve karın bölgesinden ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası Eğdir, ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde öldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Cinayeti işlediği belirlenen 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltına alınanlar ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işlediği belirlenen M.N.'yi aramaya başladı. Olaydan bir yıl sonra aranan zanlının yerini tespit eden polis ekipleri, geçen çarşamba günü yaptıkları operasyonda M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen M.N. de tutuklandı.

DHA