Cinayet zanlısı 3 Suriyeli ülkelerine kaçarken yakalandı

KAYSERİ'de, yan bakma meselesi nedeniyle tartıştıkları Mehmet Akkoyun'u öldürdükleri şüphesiyle aranan Suriyeli 3 zanlı, ülkelerine kaçmak isterken yakalandı.

Olay, önceki gün Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışmada 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun, Suriye uyruklu İ.E.H. (22), S.O. (19) ve M.M. (17) ile kavga etti. Suriyeli gençlerin bıçaklı saldırısı sonucu Akkoyun aldığı darbelerle olay yerinde hayatını kaybederken, kavgayı ayırmaya çalışan 38 yaşındaki Yusuf Yurdakul ise yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan yaklaşık 200 işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada zanlıların olayın ardından geceyi dışarda geçirdiği ve yakalanmamak için cep telefonlarının sim kartlarını çöpe attıkları ve Suriye'ye kaçış hazırlığında oldukları saptandı. Kaçış güzergazında önlem alan polis, cinayet zanlısı 3 Suriyeli genci kısa süreda yakaladı. Şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada olaya tepki göstermek amacıyla Akkoyun'un yaşamını yitirdiği parkta toplanan bir grup vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürürüş düzenledi.

DHA