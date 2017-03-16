Cinayet zanlısı Türk, Avrupa genelinde aranıyor

Almanya'nın Leipzig kentinde 2016 yılı Ekim ayında işlenen cinayetin zanlısı 21 yaşındaki Mehmet Çelik için Avrupa genelinde yakalama kararı çıkartıldı. Polisin yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl 21 Ekim'de, 24 yaşındaki bir Tunus vatandaşı öldürüldü. 27 Ekim'de, 20 yaşındaki bir kişi cinayet zanlısı olarak yakalandı ve tutuklandı. Tutuklanan bu zanlı, cinayeti Mehmet Çelik ile birlikte işlediğini itiraf etti. Polis, cinayet zanlısı Mehmet Çelik'in Leipzig kenti yakınlarda olduğunun tahmin edildiğini, ancak başka bir şehre gitme ihtimalinin de değerlendirildiğini bildirdi. Zanlının ayrıca, 22-27 Ekim tarihleri arasında Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti'nin Hamm kentinde kaldığı tespit edildi. Atletik bir yapıya sahip olan Mehmet Çelik, 1,75-1,80 boylarında, siyah, kısa, düz saçlı ve kahverengi gözlü. Zanlı Çelik, akıcı Almanca konuşuyor.

DHA