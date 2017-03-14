Çin’de maden kazasında 17 kişi öldü

– Çin’de kömür madeninde meydana gelen kazada 17 maden işçisinin öldüğü açıklandı.

Çin medyasının haberlerine göre Heilongjiang eyaletinin Shuangyashan kenti yakınlarındaki kömür madeninde Perşembe günü meydana gelen kazada maden işçilerini taşıyan asansör, kablosunun yanması nedeniyle düştü.

Kurtarma ekiplerinin ancak Pazartesi günü geç saatlerde ulaşabildiği 17 maden işçisinin ölü olarak bulunduğu duyuruldu.

Kazaya neden oldukları gerekçesiyle 2 kaynak işçisi tutuklanırken kömür madeni müdürüne işten el çektirildi.