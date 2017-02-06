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Son Dakika: Çin'deki yangında 18 kişi hayatını kaybetti

Çin'deki yangında 18 kişi hayatını kaybetti
12:416 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Çin'deki yangında 18 kişi hayatını kaybetti
Çin'deki yangında 18 kişi hayatını kaybetti

Çin'de dün bir masaj salonunda çıkan yangın 18 kişinin ölümüne yol açtı, çok sayıda kişi alevlerin aniden sardığı binadan atlayarak canını kurtardı.

Çin'in güneyindeki Zhejiang eyaletinde yer alan Tiantai ilçesindeki bir masaj salonunda dün akşam saatlerinde çıkan yangında 18 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Devlet televizyonu CCTV, altı katlı bir binanın ilk iki katında faaliyet gösteren masaj salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangının hızla büyüdüğünü kaydetti. Televizyon, yangının itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte tamamen söndürüldüğünü belirtti.

Sosyal medyada yer alan videolarda, alevlerin sardığı binadan can havliyle atlayanların olduğu görüldü.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-TV KAYDI 

Yangın anları

Binadan atlayanlar

DHA

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