Cindoruk ' Kentsel dönüşüm gibi Anayasa dönüşümü yapılamaz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu ile Cindoruk açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Kendisinin görüşleri bizim için son derece önemli" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de demokrasinin büyümesi için katkılar vermiştir. Onun görüşleri bizim için çok önemlidir" diye konuştu.

"SAKİNCE DE GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Cindoruk da referanduma değinerek, "Devletimiz ve milletimiz karanlık günlerden geçiyor. Bu öneri Türkiye Cumhuriyetinin temel direklerini kökünü kazıyan ve kazıması muhtemel büyük bir olaydır. Sakince de geçiştirilemez. Halktan daha vatansever olunamaz. Halk yurt severdir bu meseleyi çözeceğine inanıyorum" dedi.

" BİR KİŞİNİN PROJESİYLE BİR DEVLETİN REJİMİ DEĞİŞTİRİLEMEZ"

"Kentsel dönüşüm gibi anayasa dönüşümü yapılamaz" diyen Cindoruk, "Bizim anayasamız cumhuriyetin temelini meclis aracılığıyla yerleştirildiğini ifade eder. Meclise yapılan bu ağır saldırıyı kınıyorum. 12'nci cumhurbaşkanı 'benim projem' diyor. Bir kişinin projesiyle bir devletin rejimi değiştirilemez. Türk halkı bu çirkin teklifi reddedecektir. Birlikte siyaset yaptığımız oy kullandığımız bütün vatandaşlara ve onların çocuklarına çağrıda bulunuyorum; Hayır deyin" ifadelerini kullandı.



DHA