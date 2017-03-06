Çinli turistlerden de '2018 Troia yılı olsun' çağrısı

ÇANAKKALE merkezine bağlı Tevfikiye Köyü sınırları içinde 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan ve her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Troia'nın (Truva) tanıtımına katkı sunmak amacıyla yürütülen '2018 Troia Yılı Olsun' projesi çalışmalarına bir destek de antik kenti gezen Çinli turistlerden geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 2018'in Troia Yılı ilen edilmesi için çalışmalarını sürdüren Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği (ÇATOD) Genel Sekreteri Armağan Aydeğer ile TÜRSAB Çanakkale Körfez BYK Genel Sekreteri Ahmet Çelik, Troia'yı ziyaret eden Çinli turistler ile bir araya gelip, antik alanı gezdi. Antik kenti ziyaret eden Çinli turistler de 2018'in Troia yılı olması için destek verdi. Çinli turistler, Troia gezisi sonrası yaptıkları açıklamada, "Troia çok etkileyici ve çok büyüleyici bir yer. Burayı ziyaret etmek bizim için bir hayaldi ve hayalimizi gerçekleştirdik. 2018'in Troia Yılı olması da çok önemli. Bizde destekliyoruz" dedi.

ÇATOD Genel Sekreteri ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Armağan Aydeğer, Çinli turistlerin verdiği desteğe teşekkür ederek, "Troia sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli kültürel miraslarından bir tanesidir. Dünyada yüzlerce ülkede temel öğretim müfredatı içerisine girmiş, onlarca kitap, belgesel ve filme konu olmuştur. Troia, Fatih Sultan Mehmet Han'dan, Mustafa Kemal Atatürk'e kadar hepimizin tarihinde büyük bir öneme sahip olan Anadolu'nun kadim bir değeridir. Troia, en fazla referans kaynağı olan medeniyetlerin de beşiğidir. Roma'dan Paris'e, Anadolu'nun birçok medeniyetinde Troia'nın izini bulabilirisiniz. 2018'in Troia Yılı olmasını istiyoruz. Çünkü gerçekleşecek Troia Yılı birlikte dünyada birçok uluslararası turizm fuarında teması işlenecek ve tanıtımda bir marka olunacaktır. Troia Yılı birlikte ayrıca dünyada bulunan birçok temsilciliklerimizde Troia temalı sempozyumlar, seminerler etkinlikler düzenlenecek. Troia Yılı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinasyonunda yıl genelinde eğitim, sanat, bilim, spor gibi alanlarda Troia temalı etkinlikler tertiplenecek" dedi.

TÜRSAB Çanakkale Körfez BYK Genel Sekreteri ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ahmet Çelik ise Troia'nın tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Troia dünyada en önemli kültür mirasıdır. Burada 9 şehir üst üste kurulmuş ve Homeros'un İlyada ve Odesa destanlarına ilham olmuştur. Helen Paris aşk hikayesinin geçtiği binlerce yıldır insanları bölgeye çeken çok önemli bir kadim değerdir. Troia aslında Anadolu'dur. Gelecek yıllara bu kültür mirasını anlatabilmek için kültür mirasını taşıyabilmek için önemli bir proje olan 2018 Troia Yılı olsun projesine destek vermeliyiz. Bu kadim değeri tüm dünyaya ve geleceğe aktarabilmeliyiz" diye konuştu.

Projeyle ilgili çalışmaları yürüten Armağan Aydeğer ve Ahmet Çelik, Çinli turistler ile Troia Antik Kenti içerisinde bulunan Tahta At önünde bir çektirip, ardından da antik kenti gezdi.

DHA